„Řidič osobního vozidla opel jedoucí od Plzně na Nepomuk při projíždění pravotočivé zátočiny na mokré vozovce nepřizpůsobil rychlost jízdy a dostal s vozidlem smyk. Přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím autobusem," popsala nehodu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Muž za volantem vozu, narozený v roce 1944, nehodu nepřežil. „Utrpěl devastující zranění neslučitelná se životem," uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

V autobusu, ve kterém cestovalo třicet zahraničních turistů, se zranili dva lidé z Tchaj-wanu. „Dva cizinci, žena ročník 1950 a muž ročník 1964, utrpěli lehká zranění, s nimiž byli transportováni do nemocnice v Plzni na Borech,“ doplnila Svobodová.

Hasiči na místo vyslali evakuační autobus, který byl nakonec použit k zajištění tepelného komfortu cestujících, vyzvednout je přijel náhradní autobus dopravce.

Případ si převzali kriminalisté územního odboru Plzeň-venkov, provoz je v místě nehody veden kyvadlově jedním pruhem. Podle serveru dopravniinfo.cz potrvá omezení do 16 hodin.

„To místo je hodně nepřehledné, zátočina tady vynáší a do křižovatky není dobře vidět. Nehod se tu stává hodně, mělo by se to nějak řešit," řekla Deníku řidička, která kolem nehody projížděla.

Letos jde již o čtvrtou tragickou nehodu v kraji, třetí během několika dnů. Na Nový rok zahynul v obci Losina u Chotěšova na Plzeňsku osmašedesátiletý cyklista, který neměl přilbu a spadl do potoka, kde byl nalezen bez známek života. V sobotu 28. ledna zemřela při srážce dvou vozů nedaleko Nýrska na Klatovsku teprve 23letá dívka. A den před páteční nehodou u Nepomuku nepřežil nedaleko Úněšova na severním Plzeňsku starší muž náraz do stromu.

