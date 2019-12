Majitel šumavského minipivovárku ale tvrdí, že nikoho netýral a že je naopak on obětí pomsty bývalé přítelkyně, která ho chce zničit.

PŘI VÝPOVĚDI BREČELY

Dvojice se dala dohromady počátkem roku 2016. Olga H. soudu řekla, že vztah byl zpočátku dobrý, že s Pavlem žila společenštěji než s předchozím přítelem. Vedle jeho pivovaru koupila dům a zařizovala v něm penzion. Postupně se ale soužití zhoršovalo, partner ji dle jejích slov stále více nutil fyzicky pracovat. „Musela jsem makat v pivovaru, vařila jsem pivo, vařila jsem jídlo pro hosty, obsluhovala jsem je. Kolikrát jsem tam byla celou noc a ráno jsem jela rovnou do práce. Kromě toho jsem musela vykonávat těžkou fyzickou práci u bagru jako pomocník při výkopových pracích. Dřít v pivovaru musela i moje dcera, které ještě nebylo ani patnáct let, a to do noci,“ líčila soudu Olga H. a dodala, že Pavel K. jí nadával a urážel ji, čímž ji dostal až na samé dno.

Napadal ji i fyzicky. Jednou jí půllitrem přerazil zub a rozsekl ret, jindy ji měl praštit lopatou a ona si při pádu zlomila prst. Se svým trápením se ale neobrátila na policii ani o něm nikomu neřekla. Když se jí lidé ptali na modřiny, tvrdila, že si ublížila sama, neboť to prý měla od Pavla přikázané. „Bála jsme se, že když něco řeknu, že mě zase zmlátí. Chtěla jsme od něj milionkrát utéct, ale nikdy to z různých důvodů nevyšlo. Až v srpnu 2018,“ dodala se slzami v očích. Její dcera, které je dnes 16 let, soudu potvrdila, že opakovaně viděla, jak otčím matku fyzicky napadá. Uvedla i to, že musela dřít v pivovaru. Z týrání se dle svých slov dodnes nevzpamatovala, neobejde se bez odborné pomoci. Většinu výpovědi probrečela.

MUŽ TÝRÁNÍ ODMÍTÁ

Pavel K. ale odmítl, že by ženu a její dceru týral. „Je to domina, ta by si nenechala ubližovat. Vše, co dělala, dělala dobrovolně. Nikdy jsem ji nemlátil. Když mě ale napadala, fackovala mě, tak jsem se bránil. Stejné to bylo s nadávkami. Třeba tím půllitrem se udeřila sama, když se mi ho snažila vytrhnout a vychrstnout mi pivo do obličeje. A její dceru jsem k práci v pivovaru nijak nenutil. Raději vařila pivo, než by se učila do školy,“ řekl podnikatel. Dodal, že Olga H. s ním byla jen do doby, než jí pomohl vybudovat penzion, a že po rozchodu mu vyhrožovala, že ho zničí, což se podle něj snaží udělat. Až v té době se podle svých slov dozvěděl, že žena, která má tři děti, měla před ním vysoký počet známostí a že je už třikrát rozvedená. „Slyšel jsem, že všechny její rozchody měly podobný scénář jako se mnou,“ dodal Pavel K.

Líčení bude pokračovat v únoru, kdy bude vyslechnuta řada svědků. Obžalovanému hrozí až osm let vězení.