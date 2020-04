Ženu obvinil ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, muže ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě, přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přečinu poškození cizí věci a také ze stejného přečinu jako žena. Kriminalisté se začali o možný prodej omamných a psychotropních látek zajímat na základě získaného poznatku, který informoval o zvýšeném pohybu osob v jednom bytovém domě v Tachově, a to i přes vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob.

Na základě následného šetření kriminalisté minulý týden v úterý 25. března, zadrželi ženu v místě jejího bydliště. Obviněná si měla nejméně v době od 25. ledna letošního roku do doby svého zadržení opatřovat omamnou a psychotropní látku – metamfetamin, který v místě bydliště přechovávala a následně i distribuovala nejméně sedmi ustanoveným odběratelům ve věku od 20 do 37 let. Při provedené domovní prohlídce kriminalisté nalezli několik plastových sáčků, přičemž v jednom případě byl sáček znečištěn bílou krystalickou látkou.

"Navíc se dotyčná uvedeného jednání dopustila i přesto, že byla v loňském roce za takový trestný čin odsouzena mimo jiné i k podmíněnému trestu odnětí svobody. Jak kriminalisté zjistili, žena si měla pervitin opatřovat právě od 48letého muže, kterého policisté zadrželi 28. března u obce Zadní Milíře. Tomu předcházela silniční kontrola prováděná ze strany plánských policistů, kteří při běžné službě viděli v Zadním Chodově dotyčného muže řídit osobní vozidlo značky Ford Focus, a protože je jim známo, že řidič má platný zákaz řízení, dotyčného muže zastavili a kontrolovali. V průběhu kontroly však řidič z místa náhle ujel, a tak jej hlídka začala za použití zvukového a světelného zařízení pronásledovat," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Řidič ujížděl směrem na Planou a následně pak do Brodu nad Tichou odkud pokračoval až do Tisové, kam právě přijížděla další policejní hlídka se služebním vozidlem, která byla do pronásledování vozidla zapojena. Policisté přijeli s vozidlem, které mělo v činnosti světelné i zvukové zařízení, na komunikaci, po které mělo pronásledované vozidlo jet. Nestihli ani vystoupit z vozidla, když k nim řidič ve fordu přijel. Na zátaras přes komunikaci nereagoval, s vozidlem nezastavil a bez brzdění do služebního vozidla narazil, a to i přesto, že věděl, že se ve vozidle nachází policisté. Řidič po nárazu do levé zadní části služebního vozidla pokračoval dál v jízdě ve směru na Staré Sedliště. Před dvěma služebními vozidly ujížděl vysokou rychlostí a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Řidič poté odbočil před obcí Nové Domky na lesní cyklostezku, po které pokračoval až k obci Zadní Milíře.

V tu dobu se do pronásledování zapojila další policejní hlídka, která v Zadních Milířích odbočila na účelovou komunikaci. Po chvíli policisté uviděli, jak proti nim jede ujíždějící vozidlo, které pronásledují dvě policejní auta. Řidič služebního vozidla proto rychle vytvořil přes komunikaci s autem zátaras, do kterého pronásledovaný vůz opětovně narazil. Poté vyjel do pravého silničního příkopu, kde zůstal stát. Policisté ihned vyběhli ke stojícímu autu, avšak ani v tento moment se řidič nehodlal jen tak vzdát a před policisty se ve vozidle uzamkl.

,,Muž, o kterém policisté vědí, že je uživatelem omamných a psychotropních látek a má zdravotní potíže, na výzvy k opouštění vozidla nereagoval a navíc si dal do úst blíže nezjištěnou látku, kterou spolknul. Vzhledem k tomu, že hrozila důvodná obava o jeho život a zdraví, policisté za použití obušku rozbili skleněnou výplň okénka dveří řidiče a vůz otevřeli. Řidič i tak kladl odpor a odmítal z vozidla vystoupit, a tak policisté použili donucovací prostředky – hmaty, chvaty, údery a kopy a řidiče z vozidla vytáhli ven," informovala Jiroušková. Na místo přivolali záchrannou službu, která zadrženého muže převezla za asistence policie do nemocnice. Dechová zkouška, kterou s ním policisté ještě před převozem provedli, byla negativní, test na drogy byl pozitivní na pervitin. Muž sám doznal, že látka, kterou před policisty spolkl, byl pervitin. U sebe pak měl dalších 5,3 gramu (včetně obalu) krystalické látky, která při provedeném testu reagovala jako pervitin. Ve vozidle byla dále v plastové fólii nalezena sušina konopí o hmotnosti 100,7 g včetně obalu. Zadržený muž byl následně z nemocnice převezen do policejní cely.

Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že dotyčný muž si minimálně od začátku roku 2019 do doby svého zadržení opatřoval pervitin, který za účelem distribuce přechovával a dále na různých místech okresu Tachov distribuoval nejméně čtyřem ztotožněným osobám včetně obviněné ženy. Navíc řídil motorové vozidlo přesto, že mu ve druhé polovině loňského roku plzeňský magistrát vyslovil zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 22 měsíců. Vzniklá škoda na služebních vozidlech byla vyčíslena na 41 000 korun.

S ohledem na jednání obviněného muže podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k návrhu vzetí obviněného do vazby. O ní rozhodoval na začátku tohoto týdne soud, návrh akceptoval, a tak je obviněný muž trestně stíhaný ve vazbě. Obviněná žena je trestně stíhána na svobodě.