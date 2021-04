Nezjištěnou finanční hotovost vzal zloděj z pokladničky, která je určena pro dobrovolné příspěvky na podporu slabozrakých a nevidomých.

Policie žádá o pomoc při pátrání po pachateli. | Foto: Policie ČR

Policie nyní žádá o pomoc při pátrání po pachateli krádeže. "Dotyčný je podezřelý z toho, že 9. dubna letošního roku vnikl kolem 6 hodin do jednoho sportovního zařízení v Tachově poté, co překonal uzavřené okno objektu. Chodbou prošel do vestibulu, kde za pomoci násilí vnikl do plechové pokladny, která zároveň slouží jako podstavec semišového psa s otvorem pro vhození finančních prostředků určených pro nevidomé a slabozraké," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.