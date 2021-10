Jak dále uvedla, druhá žena se do současné doby nenechala ošetřit v žádném zdravotnickém zařízení. „Napadení, kterému nepředcházel žádný konflikt, byly přítomny nejméně dvě další osoby. Plánští policisté ve věci proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Provedeným šetřením navíc zjistili, že se dotyčný uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za přečin výtržnictví v minulosti již odsouzen,“ dodala mluvčí.

„Pětatřicetiletý muž měl v nočních hodinách v Chodové Plané v blízkosti místního kulturního domu na místě veřejnosti přístupném fyzicky napadnout dvě ženy ve věku 32 let. Při tom jedné z nich způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, a poškodil jí brýle, čímž jí způsobil škodu ve výši čtyř tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.