Jak již Deník informoval v pátek kolem půl desáté večer byl zraněný muž nalezen těžce zraněný v jednom bytovém domě v Tisové.

"V neděli zahájil policejní komisař trestní stíhání 36letého muže, kterého obvinil ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. Z dosavadního šetření, provedených výslechů a zjištěných stop vyplývá, že obviněný měl v pátek v podvečer v jednom bytovém domě v obci Tisová po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout 48letého muže," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Starší muž byl s vážnými zraněními na místě ošetřen záchrannou službou a poté letecky transportován do nemocnice. Kriminalisté se případem i nadále zabývají.

"Zraněný muž byl na místě zajištěn pozemní posádkou. V bezvědomí a na řízené plicní ventilaci byl s podezřením na zranění hlavy předán LZS a transportován na urgentní příjem FN," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Podle osoby, která oba muže, tedy zmláceného i útočníka znala, lidé v Tisové nechápou, že se mezi nimi něco takového stalo. "Znám oba hodně let. Rádi se napijí, ale nejsou to vyloženě potížisté. Oba chodí do práce a kromě toho alkoholu jinak žili celkem normálně. Nechápu, co se mezi nimi muselo stát, že to došlo až tak daleko. Rozhodně bych nic takového nečekal," řekl Deníku zdroj, jehož jméno je redakci známo.