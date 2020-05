Jak informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, muž ročníku narození 1972 byl v natolik vážném stavu, že bylo nutné jej transportovat do nemocnice vrtulníkem Letecké záchranné služby. "Zraněný muž byl na místě zajištěn pozemní posádkou. V bezvědomí a na řízené plicní ventilaci byl s podezřením na zranění hlavy předán LZS a transportován na urgentní příjem FN," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Případ si převzali tachovští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví. "V souvislosti s tím byla zadržena jedna osoba," uvedla mluvčí.

Podle osoby, která oba muže, tedy zmláceného i útočníka znala, lidé v Tisové nechápou, že se mezi nimi něco takového stalo. "Znám oba hodně let. Rádi se napijí, ale nejsou to vyloženě potížisté. Oba chodí do práce a kromě toho alkoholu jinak žili celkem normálně. Nechápu, co se mezi nimi muselo stát, že to došlo až tak daleko. Rozhodně bych nic takového nečekal," řekl Deníku zdroj, jehož jméno je redakci známo.