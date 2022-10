Libor T. byl velký motoristický talent. Když mu bylo 17 let, stal se vicemistrem světa v motokárách a postaral se tak o té doby největší úspěch českého motokárového sportu. Blahopřál mu tehdy i jezdec F1 Lewis Hamilton. Později Klatovan získal Zlatý volant a další ocenění. Jenže pak přišly problémy s nemocí a drogami a dnes je invalidním důchodcem 3. stupně.

Před soud se Libor. T., jehož tvář ani jméno nemůže redakce zveřejnit, dostal proto, že vloni v březnu zaútočil zcela bezdůvodně na tehdy 21letou dívku, která venčila své dva pejsky. Podle obžaloby na ni křičel vulgární nadávky a pak ji napadl. „Zezadu ji doběhl, povalil ji na chodník a několikrát ji rukou sevřenou v pěst udeřil do krku a hlavy, přičemž jí způsobil podvrtnutí krční páteře s podezřením na lehký otřes mozku, a když se jí podařilo zvednout a snažila se z místa utéct, běžel za ní a křičel, že až ji chytí, tak ji zabije,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková.

Mladá žena vypověděla, že se snažila zachránit útěkem. „Už jsem byla vyřízená, nemohla jsem, ale on byl pořád za mnou. Naštěstí tam vyšel jeden pán. Kdyby tam nebyl, možná by dokončil, co začal,“ řekla soudu mladá žena, kterou událost poznamenala více na duši než na těle. Po činu se bála vycházet sama ven, musela brát léky na uklidnění. Když u soudu spatřila obžalovaného, rozplakala se, stejně jako několikrát při výpovědi.

Libor T. u soudu vinu odmítl. „Její psi na mě vrčeli. Já jí řekl, jestli by si je nemohla uklidnit, a ona řekla, že ne. Já do ní z boku strčil, ona pak utekla. Nepronásledoval jsem ji, nevyhrožoval jsem jí, nebil jsem ji, na ženu bych nevztáhl ruku,“ tvrdil obžalovaný, který se od roku 2014 léčí se schizofrenií. Soudu přiznal, že před činem užil drogy. Je ale přesvědčen, že jeho chování nemohly ovlivnit.

Podle psychiatričky Evy Navrátilové, která na něj vypracovala posudek, by ale k útoku nedošlo, pokud by před ním neužil marihuanu a pervitin. „Je nutno na něj pohlížet jako na osobu nebezpečnou pro společnost. Navrhuji ústavní léčbu,“ uvedla vloni v srpnu v posudku Navrátilová. Jenže poté, co muž dobrovolně nastoupil léčbu v psychiatrické nemocnici, posudek aktualizovala a nyní dospěla k závěru, že je dostatečná ambulantní forma.

S tím se ztotožnil i klatovský okresní soud, jenž Libora T. potrestal ve středu za ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování jedenáctiměsíčním trestem, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Zároveň mu uložil zmíněné ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou. Dívce také musí uhradit ušlou mzdu ve výši necelých 13 tisíc korun. S dalšími nároky byla odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. „Znalkyně uvedla, že poškozená je věrohodná. Další znalec u ní prokázal, že po činu měla poruchu přizpůsobení,“ vysvětlil důvody odsuzujícího verdiktu soudce Petr Sperk. Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu pro odvolání.