Vše se odehrálo vloni 16. října odpoledne, kdy trojice přijela autem před hospodu v Janovicích nad Úhlavou. Tam si k nim do auta dobrovolně sedl Miroslav H., jehož tam vylákali pod záminkou prodeje telefonu. „Ve vozidle po něm pod pohrůžkou násilí požadovali 20 000 korun s tím, že ho jinak rozsekají, kdy poškozený kovovou mačetu ve vozidle opravdu viděl na vlastní oči, z čehož pochopil, že když jim peníze nedá, tak mu ublíží na zdraví,“ uvedl státní zástupce Michal Rendl a dodal, že Miroslava H. přiměla trojice vybírat peníze z bankomatů. Zkusili to desetkrát, ale vybrat se podařilo jen celkem 12 000 korun. Ty mu vzali a řekli mu, že po půlnoci mu dá bankomat další peníze, pro které si přijedou. Přijeli, to už ale na ně čekala policie a zadržela je. Táncoše navíc obžaloba viní z vloupání do bytu na ubytovně na klatovském zimním stadionu, devíti krádeží v klatovských obchodech a držení a distribuce pervitinu.

„Všechny krádeže přiznávám. K Jozefu M. jsem se také vloupal a vzal mu všechny věci uvedené v obžalobě, jen jsem mu nevzal peníze, ale drogy. On byl mým dodavatelem. Právě část drog se u mě našla a část si vzal Dominik Č., který se tam vloupal se mnou,“ řekl soudu Táncoš, jehož přivedla eskorta, neboť je od jara ve výkonu trestu. Co se týče loupeže, prohlásil, že po Miroslavu H. chtěli peníze, které měl dlužit Petru G. On slíbil, že jim je dá, proto se jelo k bankomatům. „Vše bylo v pohodě, přátelské, žádné výhrůžky,“ tvrdil Táncoš. Přiznal, že 12 000 korun, které dostali, neodevzdali Petru G., ač je údajně chtěli pro něj, ale rozdělili si je sami.

To, že vše se odehrálo v klidu a bez nátlaku, tvrdil soudu i Červeňák. Ten ale uvedl jinou verzi. Řekl, že peníze, které jeli vybrat, měly být za telefon. Kotlár je ale nečekaně Miroslavu H. vzal. S tím on prý neměl nic společného.

Kotlár tvrdil, že on žádné peníze nechtěl a v podstatě na nic jiného si dle svých slov nevzpomínal.

Líčení bylo odročeno na říjen, kdy bude mimo jiné vyslechnut poškozený a svědek.