Muž, jehož tvář ani jméno nesmí redakce zveřejnit, aby nemohla být identifikována poškozená, dítě své partnerky zneužíval podle obžaloby v období od února 2018 do února 2022, a to opakovaně, nejméně jednou za dva až tři dny, někdy i denně. „V úmyslu se sexuálně uspokojit na původně desetileté dceři své družky, jejíž věk znal, jí sahal rukou na prsa i na přirození a vyžadoval po ní, aby ona sahala na jeho přirození. Nabádal ji, aby to nikomu neříkala,“ popsala státní zástupkyně Markéta Michlová. Dodala, že otčím na dítě stále stupňoval požadavky. Požadoval po holčičce vzájemný orální sex a od jejích 12 let se opakovaně pokoušel o další praktiky a pohlavní styk.

Dívenka při výslechu, který byl v soudní síni přehráván, sexuální útoky otčíma vůči své osobě potvrdila. „Myslela jsem si, že mi strejda bude nahrazovat tátu. Ze začátku jsme si rozuměli, bylo to dobré, ale pak přišla ta věc. Poprvé se to stalo, když mi bylo deset let. Vzal mi ruku, položil si ji na penis a chtěl, abych s ní pohybovala,“ popsala školačka s tím, že pak už to bylo pravidelné. Když strejdovi vyhověla, byl k ní hodný, když odmítala jeho sexuální požadavky, choval se k ní ošklivě. Nesměla chodit na kroužky a jezdit na výlety, nesměla navštěvovat svého tátu ani babičku, neměla přístup k telefonu. Učiteli se svěřila až po čtyřech letech. „Už jsem nemohla dál,“ vysvětlila.

Obžalovaný, který společně s matkou poškozené vyhrožoval na chodbě soudu Deníku žalobou, jakoukoli vinu odmítl. „Byl jsem jedenáctkrát dvanáctkrát ve výkonu trestu, ale za běžné paragrafy, jako jsou krádeže. Nic takového bych nikdy neudělal. Její mámu jsem miloval, mám s ní dítě. Kdybych chtěl ženskou, tak si najdu starší, nebudu obtěžovat mladé holky,“ hájil se u soudu Š. Z. a dodal, že k oběma dcerám své družky, s níž má malého synka, se choval jako vlastní táta. Uvedl také, že ač je svobodný, má pět vlastních dětí. Řekl, že si myslí, že ze strany nevlastní dcery jde o pomstu. „Když jsem jí brával telefon, protože se špatně učila, tak mi řekla, že ji štvu a že mě jednou potrestá,“ tvrdil soudu.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechem dívčiny matky, znalců a dalších svědků. Š. Z. hrozí za pohlavní zneužití až deset let vězení, předseda senátu Tomáš Bouček ho ale upozornil, že případ může být překvalifikován na znásilnění, a pak by mohl jít za mříže až na 12 let.