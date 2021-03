Má za sebou dokonce i vraždu, a to ne ledajakou – podle dostupných informací surově umlátil vnuka známého politika Aloise Rašína, který se přijel podívat na zemi předků. „Když jsem se dozvěděla, co má za sebou, hrozně mě to zasáhlo. Byla jsem úplně na nervy. Představila jsem si, co se mi mohlo stát. Musela jsem si vzít léky,“ svěřila se Deníku Veronika P.

„Byla jsem v Plzni na nádraží a viděla jsem muže v černém kabátu, který se odhalil před dvěma dívkami, stoprocentně jim nebylo ani osmnáct. Obě utekly. Pak si všiml mě, podíval se mi do očí. Já šla do hlavní haly, koupila si lístek a čekala na vlak. On přišel do haly, kde nikdo nebyl, pozoroval mě a odhalil si kabát. V teplákách měl síťovinu, přes kterou jsem viděla přirození. Pak vyndal krém, potřel si ruce a začal masturbovat,“ řekla Deníku mladá žena.

Muž se chtěl odhalit celý, ale to už vzala nohy na ramena. Utíkala po schodech. On ji pronásledoval. „Bála jsem se a už jsem byla připravená, že se budu bránit, že se otočím a skopnu ho. Naštěstí tam nahoře byl sekuriťák, kterému jsem vše řekla,“ popsala Deníku s tím, že onanista se sice dal na útěk, ale muž z ochranky ho dohnal a zadržel do příjezdu přivolané policie.

Útočil s tyčí

Policisté zjistili, že jde o Petra Kuřátka (57), kterého velmi dobře znají. Již v 80. letech byl opakovaně trestán za to, že se odhaloval na veřejnosti. V roce 1990 byl propuštěn na Havlovu amnestii a brzy poté v Praze s tyčí zaútočil na Petra Rasina, který přijel na návštěvu Čech z Londýna, kde žil. Vnuk Aloise Rašína po několika dnech v nemocnici zemřel. Kuřátko dostal za vraždu 13,5 roku, po propuštění „vyfasoval“ další vysoký trest za loupežné přepadení benzinové pumpy.

Vězení opustil až v roce 2019. Teď ho plzeňský soud poslal za opakované onanování na veřejnosti před ženami na 14 měsíců za mříže a nařídil mu ochranné sexuologické léčení. Muž se ale zřejmě odvolá a bude usilovat o podmínku. O tu soud opakovaně žádal.

„Když jsem podávala vysvětlení na policii, tak mi jen řekli, že má kriminální minulost a děkovali za to, že jsem přispěla k jeho dopadení. To, co má za sebou, jsem zjistila až z článku v Deníku,“ řekla Veronika P. s tím, že to s ní zamávalo. Uvědomila si totiž, v jakém nebezpečí byla.

„Je to vrah, ukájel se před ženami. Kdyby s přítelkyní nastoupil do vlaku, mohlo se stát cokoliv,“ přidal se její přítel Stanislav M. Věří proto, že Kuřátkovi nebude trest snížen a že bude muset být v péči lékařů. „Hlavně bych si přál, aby byl dlouhodobě pod dohledem. Aby už nikoho nemohl ohrozit,“ uzavřel Stanislav M.