Vrah Roman Vladař (47 let, na snímku), který v lednu zezadu ubodal majitele klatovské autodopravy Jiřího Žabku (54), si odsedí 16 let. Včera o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, jenž zamítl Vladařovo odvolání proti stejně vysokému trestu, který mu nedávno uložil Krajský soud v Plzni.

Vladař si na majitele autodopravy počíhal letos 29. ledna ráno. Když Žabka přijel na dvůr firmy a vystoupil z auta, zasadil mu čtyři rány velkým kuchyňským nožem, který přinesl s sebou. Pak už zasáhli zaměstnanci, kteří útočníka zpacifikovali. Ale bylo pozdě, poslední rána byla smrtelná. Vladařu krajského soudu přiznal, že ho vedla msta. Řekl, že byl zoufalý poté, co byl coby řidič propuštěn, neboť vlastní vinou přišel v Itálii o řidičský průkaz. I když mohl být vyhozen na hodinu, vyšla mu firma vstříc a podepsala s ním dohodu, aby snáze našel novou práci. To se mu ale nedařilo, všude ho odmítali. Byl proto rozzlobený, pil a nakonec se za Žabkou vypravil s nožem. Přesto soudu tvrdil, že vraždit nechtěl. „Chtěl jsem se zabít před ním. Proč jsem nakonec nezabil sebe, ale jeho? To vysvětlit nedokážu,“ řekl vrah.

Plzeňský soud Vladaře odsoudil k 16 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou. To se pozůstalým zdálo málo, žádali proto krajské státní zastupitelství, aby se odvolalo a pro vraha požadovalo přísnější trest. To se nestalo, ale odvolal se vrah a žádal naopak nižší trest. Ani on ale neuspěl. „Vrchní soud došel k závěru, že není důvod pro změnu právní kvalifikace. Podle soudu spáchal klient čin po předchozí úvaze,,“ řekl Deníku Vladařův advokát František Steidl.