V Plzni ubylo loupeží u nádraží i na dalších problémových místech. Celkově v kraji ale kriminalita mírně roste.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Když osmnáctiletá Terezka neopětovala jeho lásku, rozhodl se stejně starý Daniel Miarko, že ji zavraždí. Odjel za ní do Zdemyslic a nožem jí zasadil čtyři bodné rány do hrudníku. Následně jí podřízl krk. Po činu ještě o vraždě informoval na sociálních sítích. Napsal, že je dívka mrtvá a že doufá, že ji to bolelo. Ke zprávě přidal ještě usměvavého smajlíka. Hrozí mu až dvacet let vězení, verdikt by mohl padnout ještě tento týden.