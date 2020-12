Policisté ze Stříbra řeší případ, při kterém dosud neznámý pachatel mezi 19. a 26. prosincem vnikl na pozemek v jedné obci na Tachovsku, kde násilím překonal visací zámky u vrat stodoly. "Z ní ale nice neodcizil. Za použití násilí se ale dostal i do obytné části chalupy, odkud už sebral křovinořez, elektrický kultivátor, vrtačku a obraz," popsala mluvčí policie Hana Kroftová.

To ale neznámemu zloději nestačilo. "Nakonec na pozemku u vozidla Škoda Felicia odřízl střední část výfukového potrubí. Majiteli byla škoda na odcizených věcech předběžně odhadnuta na částku necelých šest tisíc korun a škoda na poškození přesáhla tři tisíce korun," informovala mluvčí.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Jednání se dosud neznámý pachatel dopustil v době, kdy je na území České republiky usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav, proto pachateli takového jednání hrozí vyšší trest, a to to dva roky až osm let," uzavřela Kroftová.