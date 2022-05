Drenkarski se měl dopustit násilného činu v listopadu loňského roku, kdy se v bytě své známé v Domažlicích pohádal se čtyřiatřicetiletým Eduardem K. Během hádky měl muž poškozeného pobodat nožem, a to do paže a do hrudníku.

„Obžalovaný měl po předchozí vzájemné slovní rozepři nejméně dvakrát bodnout poškozeného do oblasti hrudníku a dále dvakrát do pravé paže, čímž mu měl způsobit mimo jiné poranění plíce, poranění cév apod., kdy poškozený byl bezprostředně ohrožen na životě krevní ztrátou a musel být hospitalizován ve Fakultní nemocnici Plzeň,“ vysvětlila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná a dodala, že státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl obžalovaný potrestán osmiletým odnětím svobody ve věznici s ostrahou.

Opilý usnul na pacientce. Soud ho nepotrestal, a tak už zase zachraňuje

Drenkarski, který byl v Bulharsku již dříve soudně trestán mj. za krádeže, včera u soudu vypověděl, že s obžalobou nesouhlasí. „Tu noc jsme seděli v hospodě. Z té jsme přešli na návštěvu k mé známé do bytu, kde byl i Eduard. Celou dobu seděl vedle mě a chtěl si povídat. Když jsem byl na odchodu domů a obouval si boty, najednou mě začal bít do hlavy. Upadl jsem na kolena a na zemi uviděl nůž. Vzal jsem ho do levé ruky a postavil se na nohy. On se mě snažil dál bít. Po chvíli jsem se otočil a šel jsem domů. Až venku jsem si všiml, že jsem zakrvácený,“ řekl u soudu muž, který v Česku dříve pracoval jako dělník.

U soudu potvrdil, že oba muži byli tu noc pod vlivem alkoholu. Také přiznal, že v minulosti bral drogy. „Nevzpomínám si, jak jsem se dostal domů. Cítil jsem se dost opilý a unavený. Ale pamatuji se, že mi poškozený nadával,“ dodal obžalovaný.

Na náměstí Republiky se vrátily stromy. O jejich setrvání může rozhodnout anketa

Poškozený Eduard K. útok přežil. „Probudil jsem se až v nemocnici po operaci. Dodnes mám na ruce a hrudníku jizvy, které mě občas bolí. Obžalovaný mi po hádce zaslal dopis, ve kterém se mi omlouval. Jeho omluvu přijímám,“ řekl poškozený, který byl v minulosti několikrát odsouzen za řízení bez dokladů, a dodal: „Když mě někdo uráží, tak si to líbit určitě nenechám a bráním se. Ale nůž u sebe nenosím nikdy. Nevím, jak se vzal na zemi, ale já ho u sebe neměl,“.

Soud bude pokračovat výslechem svědkyň, které hádce v osudnou noc v domažlickém bytě přihlížely. Za pokus vraždy hrozí Drenkarskimu 18 let za mřížemi.