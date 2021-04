Ten na konci července loňského roku opilý napadl na zábavě v Nýrsku Milana K. a střepem z rozbité sklenice mu rozřízl krk. Útok agresora muž přežil a Polívka mu musí zaplatit nemajetkovou újmu. Odsouzenému při soudním řízení mj. uškodilo, že je recidivista.

Podle soudkyně Heleny Przybylové sice Polívka v průběhu celého procesu vinu nepopíral, ale byl to on, kdo konflikt začal. „Obžalovaný ale popíral ten podstatný okamžik, kdy poškozenému způsobil poranění krku,“ řekla předsedkyně senátu s tím, že agresor si musel být vědomý toho, co střep může na lidském těle způsobit. „A i tak zaútočil a to na krk poškozeného,“ poznamenala.

V neprospěch Polívky svědčil také znalecký posudek psychologa a jeho bohatá trestní minulost. „Co se polehčujících okolností týče, odlehčeně řečeno, dá práci nějaké najít. Přitěžujících je celá řada,“ sdělila.

OMLUVIL SE DOPISEM

Jak Przybylová uvedla, Polívka je podle posudku komplikovaná osobnost s disociální poruchou a je snadno vznětlivý. V rejstříku má 15 záznamů, včetně loupeže.

Polívka v závěrečné řeči prohlásil, že činu lituje. „Je mi to líto. Celá věc byla zbytečná. Nikoho jsem nechtěl bodnout, ani zabít.“

Milan K. v nemocnici strávil šest dní a marodil až téměř do poloviny září. Polívka se jemu a jeho rodině omluvil v dopise.