Řízení si tak Halák odpracuje a ještě zaplatí pokutu. Pokud by ale za volant usedl zase, poznal by nepochybně zevnitř některou z českých věznic.

Seniorovi, který žije na Plánicku, byl vloni v červenci příkazem Městského úřadu Klatovy uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 20 měsíců. O čtvrt roku později mu trestním příkazem zakázal Okresní soud v Klatovech řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců. Muž si z toho ale nic nedělal a podle obžaloby, která zazněla u klatovského soudu, byl v lednu během pouhých dvou týdnů hned třikrát přistižen za volantem svého Citroënu Saxo.

Halák soudu řekl, že v jednom případě si jel pro vajíčka a ve dvou pro poštu. Uvedl také, že nečekal, že by za toto mohl být zavřený, neboť do vězení podle něj chodí vrazi a pachatelé obdobně závažné trestné činnosti. Slíbil, že auto prodá, aby už ho to nikdy nelákalo usednout za volant.

Soudce Petr Sperk odsoudil Haláka k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, dále mu uložil peněžitý trest 6000 Kč a zakázal mu řízení všech motorových vozidel na 12 měsíců. „Obžalovanému reálně hrozil nepodmíněný trest. Vzhledem ke zprávě Probační a mediační služby, se kterou obžalovaný sám začal jednat a která navrhla trest obecně prospěšných prací, byl uložen ještě trest výchovný, který byl zpřísněn peněžitým trestem,“ vysvětlil soudce Sperk.

Verdikt je pravomocný. Pokud by obžalovaný neodpracoval všech 300 hodin nebo nezaplatil pokutu, skončil by ve vězení.