Napoprvé se odvolání Josefu Kijanicovi (36) z Halže na Tachovsku, který vjel autem do Domova seniorů Panorama v Tachově a způsobil tak smrt ženy, vyplatilo, když dosáhl zkrácení pobytu ve vězení o tři roky, napodruhé už ne.

Josef Kijanica u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Monika Krausová

Vrchní soud v Praze v pondělí totiž potvrdil pětiletý nepodmíněný trest, uložený Krajským soudem v Plzni. Kijanica byl sice v době činu podle znalců nepříčetný, ale byl odsouzen za trestný čin opilství, který se vztahuje i na drogy.

Neštěstí se stalo už před třemi lety, 31. května 2020. Tehdy měl obžalovaný halucinace a domníval se, že jeho babička, klientka seniorského zařízení, potřebuje pomoci. Podle znaleckých posudků byl v době činu ve stavu toxické psychózy, kterou způsobuje dlouhodobé užívání drog. Kijanica podle obžaloby sjel se svým vozem Škoda Fabia ze silnice a vjel na příjezdovou cestu k domovu seniorů. Pokračoval po rampě pro invalidy, následně rozrazil dvojité skleněné dveře a téměř padesátikilometrovou rychlostí vjel na chodbu. Tam míjel 93letou seniorku, která v úleku upadla na zem. Poté z auta vystoupil, vnikl do jednoho z pokojů, který nikdo neobýval, rozkopl dveře a oknem unikl do nedalekých zahrad rodinných domů, kde jej zadržela policejní hlídka. Stařenku tehdy s těžkými zraněními záchranná služba převezla do Stodské nemocnice, kde později v důsledku sepse a krvácení do mozku zemřela.

Kijanica při předchozích líčeních u Krajského soudu (KS) v Plzni zaslal tamnímu senátu dopis, v němž uváděl, že je hodný člověk. Nikdy se nepral, vždy raději utekl, než aby někomu ublížil. „Upřednostňuji lásku před nenávistí. V roce 2018 jsem s bývalou přítelkyní zachránil život jedné ztracené stařenky v lese. Přeji si napravit svou pověst,“ napsal. Nad svým činem opakovaně projevil lítost. „Chci se stát lepším člověkem. Prosím o odpuštění,“ řekl soudu. Jeho obhájce opakovaně žádal zproštění obžaloby.

Zdroj: Deník/Monika Krausová

KS v Plzni vloni v srpnu uznal Kijanicu vinným z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a poškození cizí věci a poslal ho na osm let do věznice s ostrahou. Nařídil mu také ústavní protitoxikomanickou léčbu a zakázal řídit motorová vozidla. Po odvolání se věcí zabýval Vrchní soud v Praze, který případ vrátil zpět do Plzně s tím, že je nutné ve věci zpracovat nový posudek na Kijanicu. V březnu padl nový rozsudek, věc byla překvalifikována a obžalovanému byl za zločin opilství uložen nepodmíněný trest v délce pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznici s ostrahou. Dále mu bylo uloženo ochranné protitoxikomanické léčení ambulantní formou a na šest let zakázáno řízení motorových vozidel. Musí také uhradit škodu. I tentokrát se případ vrátil do Prahy, kde za ním udělali definitivní tečku. Jak Deník informovala mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová, odvolací soud sice zrušil původní rozsudek a vynesl nový, ovšem pouze zpřesnil formulace v popisu skutku. Trest vynesl stejný jako plzeňský soud. Kijanica tak stráví za mřížemi pět let a musí se poté léčit.