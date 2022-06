Podle obžaloby, která zazněla u soudu, byl Krajc vloni 15. a 22. prosince přistižen policejními hlídkami na různých místech Klatovska za volantem Audi A3, které bylo psané na jeho matku. Vždy měl v sobě pervitin, a to tolik, že nebyl schopen bezpečně řídit auto. Počátkem ledna 2022 přišel o řidičský průkaz, který mu policisté zadrželi, ale od řízení auta ho to neodradilo. Přistižen za volantem pak byl ještě 26. ledna, a to hned dvakrát během pouhých tří hodin, a 5. února.

„Vykonávali jsme hlídkovou službu a jeli na obec Štěpánovice. Proti nám jelo auto, které jsem poznal. Otočili jsme se a začali ho pronásledovat,“ popsal u soudu v Klatovech tamní policista. Audi poté hlídce zmizelo u čerpací stanice na kraji Klatov, ale po krátkém hledání ho objevili schované u servisu Mountfieldu. „Na sedačce spolujezdce seděl obžalovaný a tvrdil, že neřídil. My jsme ale jasně viděli, když jsme ho předtím míjeli, že za volantem seděl on,“ řekl muž v uniformě. Doplnil, že Krajc byl převezen do nemocnice, kde odběr krve potvrdil, že má v sobě opět silnou dávku pervitinu. Recidivista měl v sobě tolik drzosti, že ještě tentýž den usedl znovu za volant. To už ale havaroval. „Audi, které jelo před námi, vjelo nejprve do protisměru a poté do příkopu, kde ještě jelo poměrně dlouho. Řidička v protisměru musela zastavit, aby nedošlo k čelnímu střetu,“ popsal očitý svědek nehody Pavel N.

Kromě řízení bez oprávnění a pod vlivem pervitinu se Krajc zpovídá ještě z toho, že se letos v lednu vloupal do chalupy v Ježovech. Připravil si tam lup do tašek, ale na místě ho překvapila policejní hlídka, přivolaná majitelem, jenž měl objekt zabezpečen. Krajc stihl vzít jen hokejovou šálu, se kterou uprchl. Na jeho pronásledování nemá dobré vzpomínky jeden z policistů, jehož pokousal služební pes. Krajc sice utekl, ale na místě se našly jeho otisky.

U soudu nezapíral. „Skutky uvedené v obžalobě se zakládají na pravdě, ke všemu se doznávám,“ řekl a dodal, že v Ježovech ale nebyl. Když byl tázán na vysvětlení, proč se doznává, když tam nebyl, řekl jen, že to těžko může vysvětlit, když se tam našly jeho otisky prstů.

Soud zatím nemohl rozsudek vynést, musí čekat, až nabude právní moci rozsudek z Prahy, kde Krajc dostal za krádeže, ohrožování pod vlivem návykové látky a další trestnou činnost 30 měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu čtyř let, peněžitý trest a zákaz řízení na tři roky. Dá se předpokládat, že v Klatovech ho již pošlou za mříže.

