A to během jedné hodiny. Nejprve policisté ze stříbrského obvodního oddělení kontrolovali v pátek po patnácté hodině třiačtyřicetiletého muže, který řídil osobní automobil Volkswagen Passat, který jel ve směru na Černošín.

Ten by v tuto chvíli neměl za volant sednout ještě dalších osm let. „Při kontrole policisté zjistili, že muž má uloženo několik trestů spočívajících v zákazu řízení všech motorových vozidel s platností do roku 2027,“ informovala policejní mluvčí Hana Kroftová.

Přibližně hodinu poté zastavili tachovští policisté v ulici T.G. Masaryka řidiče ve vozidle Škoda Octavia. „Při předložení dokladů předepsaných pro řízení a provoz řidič uvedl, že řidičský průkaz nemá, jelikož má platný zákaz řízení,“ popsala dále policejní mluvčí.

Následnou kontrolou v dostupné evidenci policisté zjistili, že osmadvacetiletému muži byl rozhodnutím Městského úřadu Domažlice uložen zákaz řízení všech motorových vozidel s platností do září 2020.