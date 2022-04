Soud vzal v pátek v podvečer do vazby Stanislava N. z malé obce u Nýrska na Klatovsku, který v březnu surově zavraždil svého syna Adama v den jeho čtrnáctých narozenin. Vazební zasedání se nekonalo v soudní síni, jak bývá zvykem, ale ve Fakultní nemocnice v Plzni, kde je muž hospitalizován poté, co se pokusil po činu spáchat sebevraždu. Čeká ho tak převoz do vězeňské nemocnice.

Tragédie se stala 15. března dopoledne v domku, kde žil muž se synem, jehož po smrti matky vychovával sám, a se svými rodiči. Podle důvěryhodného zdroje Deníku otec na chlapce zaútočil nožem. Když do místnosti vběhli babička s dědečkem, zamířil přímo na krk dítěte a poté vyskočil z okna, přičemž se velmi těžce zranil. V kritickém stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Vzhledem k jeho stavu s ním nebylo možné komunikovat. Až po cca třech týdnech došlo k posunu. „S ohledem na zdravotní stav podezřelého mohly být v případu realizovány další procesní úkony až v několika posledních dnech,“ uvedla v pátek policejní mluvčí Pavla Burešová. Dodala, že ve čtvrtek krajští kriminalisté 46letého muže obvinili z trestného činu vraždy. Vzhledem k tomu, že obětí bylo dítě mladší 15 let, může být muž potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem. Byl také podán návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval. „Jde o tzv. vazbu útěkovou. Je nebezpečí, že kdyby byl schopen, mohl by se skrývat nebo vyhýbat trestnímu stíhání,“ řekl Deníku soudce Jan Kasal. Potvrdil, že stejně jako policistům ani jemu obviněný svůj čin nevysvětlil. „Využil svého práva a nevypovídal,“ uvedl Kasal.

Muž nyní bude převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci.

Na památku Adama zasadili sakuru

Tragédie zasáhla obec, kde rodina žila, i školu, kterou žák sedmé třídy navštěvoval. Lidé, s nimiž Deník hovořil, si nedokázali vysvětlit, proč k činu došlo. „Tatínek se o něj staral, pravidelně navštěvoval školu, se synem bruslil, jezdil na kole. Nebyl důvod si myslet, že něco nefunguje. Muselo dojít k velkému zkratu,“ řekla Deníku krátce po činu ředitelka Základní školy Nýrsko, Školní ulice, Alena Linhartová. Zejména první týden pro tragédii byl pro ni, učitele i Adamovy spolužáky psychicky velmi náročný, ve škole musel zasahovat psycholog. Když pedagogové zjistili, že pozůstalí uspořádali rozloučení s Adamem jen v rodinném kruhu, rozhodli se s oblíbeným chlapcem rozloučit přímo ve škole. „Děti celou vyučovací hodinu věnovaly tomu, že na něj zavzpomínaly, a poté zasadily sakuru, strom, který krásně kvete. K jeho kořenům jsme dali plechovou krabici s věcmi, které děti přinesly na pietní místo. Od té doby chodí žáci sakuru zalévat, starají se o ni,“ uvedla Linhartová s tím, že děti z Adamovy třídy, které jsou věřící a chodí na náboženství, domluvily s farářem mši za Adama. Té se zúčastnila třída i někteří učitelé.