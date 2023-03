Pobodal a doslova podřízl matku holčiček ve věku 10 a 11 let, jejichž táta bojuje proti ruským okupantům ve své vlasti. Ukrajinci Vasylu Okhvatovi (30) hrozil za vraždu trest vězení na 10 až 18 let, ale díky dohodě se státním zástupcem pobude za mřížemi kratší dobu.

Vasyl Okhvat u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Okhvat bydlel s družkou M. O. na ubytovně ve Starém Sedle na Tachovsku. Právě tam se také loni 10. září kolem poledne pohádali a následovala krvavá řež. „Po předchozí slovní a fyzické rozepři ženu v úmyslu usmrtit opakovaně bodl kuchyňským nožem o celkové déle 23 cm do oblasti krku a hrudníku,“ řekl při líčení u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Martin Rykl. Cizinka, které chyběly tři dny do 33. narozenin, neměla šanci přežít. Na místě vykrvácela.

Jí už záchranáři pomoci nemohli, plné ruce práce ale měli s Okhvatem. Měl řadu zranění a musel být letecky převezen do Plzně. „Muž byl transportován se středně těžkým zraněním a při vědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ sdělila tehdy Deníku mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Rány, které muž měl, vypadaly, že si je způsobil sám. Zda tomu ale skutečně tak bylo, nebo ho nožem zranila subtilní družka, se už nikdo nedozví.

Ukrajinec se u soudu k činu vůbec nevyjádřil a už ani nevyjádří. Jeho obhájce totiž hned na počátku prvního líčení řekl, že jeho klient by se státním zástupcem rád uzavřel dohodu o vině a trestu. To se podařilo a vše ve středu posvětil soud. „Dnes byla schválena dohoda o vině a trestu mezi obžalovaným a státním zástupcem, na jejímž podkladě uznal Krajský soud v Plzni obžalovaného vinným ze spáchání zločinu vraždy. Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání devět let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, trest vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou a trest propadnutí věci,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Rubášová.

Doplnila, že Okhvatovi byla rovněž uložena povinnost zaplatit poškozeným nemajetkovou újmu o celkové výši tři miliony korun a majetkovou škodu poškozené zdravotní pojišťovně ve výši 5309 Kč. Všichni účastníci řízení se vzdali práva na odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.