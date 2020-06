Muž s vysokoškolským titulem se se ženou (47) seznámil v době, kdy byla ještě vdaná, ale s manželem už nežila. Nejprve se znali od vidění, později se z nich stali milenci.

„Pak na mě ale začal tlačit, tak jsem zhruba po roce vztah ukončila,“ řekla Domažličanka policistům. To bylo v roce 2013. Oba spolu šli na poslední kávu a pak spolu ještě zašli do bytu, kde ji měl Jaroslav K. napadnout. Pili alkohol, povídali si. On ji pak hodil na postel, povalil ji na záda, tvrdil, že když ji nebude mít on, tak nikdo. Mlátil ji a vyptával se, s kým mu nasadila parohy. Žena skončila v rukou lékařů a Jaroslav K. před plzeňským krajským soudem, který ho poslal na pět let do věznice s dozorem,a navíc mu nařídil poškozené zaplatit zhruba 133 tisíc korun jako náhradu škody. Rozsudek nabyl definitivně právní moci 30. května 2016.

ZRANĚNÁ ŽENA SE ZACHRÁNILA ÚTĚKEM

Den poté měl Jaroslav K. ženu opět napadnout, a to na parkovišti v Domažlicích, ve chvíli, kdy stála u svého vozu. Vulgárně jí podle obžaloby nadával, vyčítal jí, že kvůli ní jde na pět let do vězení, udeřil ji do hlavy, chytil ji za krk a snažil se ji natlačit do vozu. Zraněná žena, křičící o pomoc, se mu ale vysmekla a utekla. Lékaři ji museli ošetřit, utrpěla navíc posttraumatickou stresovou poruchou, která se u ni projevovala poruchami spánku, nechutenstvím, úzkostmi či obavami z budoucnosti. Policistům řekla, že se Jaroslava K. bojí. Je pode ní schopný všeho, strach má proto i o dceru.

Jaroslav K. odjel poslední květnový den roku 2016 hned po napadení své bývalé přítelkyně spáchat sebevraždu, kterou si již připravoval předtím a která byla reakcí na zmínených pět let vězení, které mu byly definitivně potvrzeny. Už měl napsané dopisy pro rodinu a v autě láhev s CO2. Pustil plyn a rozjel se. Cestou se mu udělalo špatně, tak raději zastavil. „Probral jsme se až na ARO,“ řekl policistům s tím, že na bývalou přítelkyni čekal, aby si s ní promluvil. Křičel na ni, ale tvrdil, že ublížit jí nechtěl.

Krajský soud ale nyní došel k závěru, že se trestného činu vydírání dopustil. „Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání pěti let za současného vyslovení dohledu,“ informovala Deník mluvčí soud Lucie Jíchová. Verdikt není pravomocný.