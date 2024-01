Za dlouhodobé trýznivé týrání psa Badyho, známého také jako Míša, který měl mimo jiné řetěz zarostlý do krku a značně tak trpěl, odešel 42letý invalidní důchodce Jan Rác od tachovského okresního soudu se čtrnáctiměsíční podmínkou a zákazem chování psů na tři roky.

Jan Rác u tachovského soudu. | Video: Deník/Monika Šavlová

Přestože mu hrozilo až pět let vězení, proti verdiktu se odvolal. Věc tak bude řešit Krajský soud v Plzni.

Na zuboženého psa narazili policisté náhodou v květnu loňského roku policisté, kteří v Černošíně v rodině odsouzeného zasahovali z jiného důvodu. Obrátili se na Karla Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka, který Badyho rodině ihned za asistence policie odebral. V případu rozhodl tachovský soud již vloni v říjnu, kdy soudkyně Michaela Řezníčková potrestala Ráce trestním příkazem, tedy od stolu. Uložila mu trest jednoho roku, podmíněn odložený na zkušební dobou dvou let, a zákaz chovu psů. Státní zástupce si ale proti trestnímu příkazu podal odpor, a proto byla věc ve čtvrtek projednávána v hlavním líčení.

Zdroj: Karel Bobál

Jan Rác u soudu vypověděl, že když se jednou, neví kdy přesně, vrátil z hub, byl u stromu uvázaný pes, kterého údajně přivedl jeho strýc. V tu dobu měl řetěz kolem krku ještě volný. „Staral jsem se o něj jen já sám, krmil jsem ho, ale na procházky jsem s ním nikam nechodil, nikterak jsem se se jeho výcviku nevěnoval,“ řekl soudkyni. Postupně pak v jednací síni popsal, že boláků kolem krku psa si všiml, ale jak dlouho je pes měl, neuměl odhadnout. Situaci prý chtěl řešit, ale protože neměl telefonní kontakt na veterináře a neměl ani jiný obojek, tak řetěz zanechal v Badyho krku tak, jak byl. Navíc mu kůži na krku zřejmě náhradou právě za obojek ještě procvakl karabinou. V průběhu jednání Jan Rác svoji vinu přiznal. Mimo jiné také uvedl, že nepracuje, pro invaliditu 3. stupně pobírá invalidní důchod, léčí se u psychiatra, který mu předepisuje léky. „V rámci trestního příkazu soudem uložený trest na samé spodní hranici považujeme za nepřiměřeně mírný, k přerušení týrání psa došlo náhodou v důsledku zásahu policie, která řešila tragickou událost v bydlišti obviněného. Sám obviněný ke zlepšení zdravotního stavu psa nijak nepřispěl. V této souvislosti navrhuji, aby soud navrhl trest podmíněný výše nad spodní hranicí ve výměře kolem 15 až 18 měsíců s podmíněným odkladem na dobu dvou let,“ uvedla v průběhu hlavního líčení státní zástupkyně Jana Fišerová.

Tyran psa vyhráno nemá, přece jen může skončit v kriminále

Soudkyně Michaela Řezníčkové Ráce odsoudila za týrání zvířat k trestu odnětí svobody ve výši 14 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let. Dále mu byl uložen trest zákazu držení a chovu psů na dobu tří let. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Odsouzený se na místě odvolal, nebyl však schopen říct, co je v rozsudku špatně. Nicméně na odvolání trval s tím, že peníze na obhájce nemá, ale pokud mu ho poskytne zdarma stát, tak možnosti odvolání využije. Rozsudek tak nenabyl právní moci.