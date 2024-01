Útočník, který napadl a vážně zranil úředníka radnice v Boru u Tachova, policii uniká i po více než dvou týdnech. „Pachatele se zadržet dosud nepodařilo. Na případu stále pracujeme,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová. Zraněný senior zůstává v nemocnici, podle slov starosty města Rudolfa Kodalíka s ním zatím nelze komunikovat.

Sedmasedmdesátiletý muž byl napaden 3. ledna. Podle informací Deníku na něj dosud neznámý agresor zaútočil pěstmi na ulici, když šel ze zaměstnání. Napadený při tom upadl a udeřil se o chodník. „Muž utrpěl těžké zranění hlavy. Ve vážném stavu byl s poruchami vědomí transportován na akutní příjem Fakultní nemocnice Lochotín,“ uvedla tehdy krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Muž se ani po dvou týdnech nemohl vrátit do práce. „O jeho stavu nemáme žádné zprávy, je to soukromá věc. Já jsem s ním zatím nehovořil. Podle zpráv, co mám, to dosud není ani možné, zatím nekomunikuje,“ řekl Deníku starosta Kodalík. Dodal, že radnice zatím vyčkává, příští týden se už ale zřejmě začne situací zabývat.

V Boru někdo surově zmlátil úředníka, utrpěl vážná zranění

O tom, zda útok mohl souviset s úředníkovou prací, neboť zastává poměrně exponovaný post, Kodalík spekulovat nechtěl. „Vyčkáme na závěry policie. Mohlo to být cílené, ale mohla to být i nešťastná náhoda, variant je několik,“ řekl starosta. Dodal, že žádná opatření na ochranu úředníků přijata nebyla. „Jde o výjimečný případ, jaký nepamatuji. A myslíme si, že se nebude opakovat,“ vysvětlil.

I když leccos nasvědčuje tomu, že útok souvisí s prací, kterou úředník vykonával, nelze vyloučit ani náhodu. V této souvislosti lze připomenout například případ známého plzeňského státního zástupce, jehož v roce 2019 zbil na ulici v Plzni recidivista Radek Berky. I když se nabízelo, že to je kvůli povolání žalobce, u soudu se prokázalo, že útok byl náhodný. Berkyho poslal rokycanský soud na 30 měsíců do vězení.