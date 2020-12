Bezmála třicet tisíc korun dluží matka na výživném na svoji nezletilou dceru. Tachovští policisté sdělili v pondělí 32leté ženě podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Podezření sdělili prostřednictvím svých kolegů v Mariánských Lázních, neboť žena se v současné době zdržuje na Mariánskolázeňsku. "Žena si v době od září roku 2018 nejméně do září letošního roku řádně neplní svoji vyživovací povinnost, a tak do současné doby dluží otci své dcery, která je rozhodnutím soudu svěřená do jeho péče, částku ve výši nejméně 29 000 korun. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení," informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.