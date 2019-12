Do chaty v obci Kokašice se vloupal dosud neznámý pachatel, který si odnesl piva, maketu pušky, vzduchovku a další věci.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

„V neděli přijali policisté z Plané oznámení o vloupání do chaty v obci Kokašice. Dosud neznámý pachatel v době od poloviny prosince do dne oznámení překonal skleněnou výplň okna u chaty a vnikl do vnitřního prostoru, který prohledal,“ informovala policejní mluvčí Hana Kroftová.