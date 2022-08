Do chatky v zahrádkářské kolonii v Plané vnikl neznámý pachatel do jedné z chatek. „Vnitřní prostory prohledal a odcizil dvě přepravky na pivo s prázdnými lahvemi. Mimo to vypil osm lahví jedenáctistupňového piva a půl litru růžového vína. Vypáčil i plechové dveře zahradního domku na nářadí, ale tam nic neukradl,“ popsala mluvčí policie Dagmar Brožová.