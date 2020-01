Vloupání do dvou objektů prověřují v současné době policisté z obvodních oddělení ve Stříbře a Konstantinových Lázních.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Na Konstantinolázeňsku se neznámí pachatel vloupal do rekreační chalupy v Okrouhlém Hradišti. „Dosud neznámý pachatel v době od 19. do 27. ledna po rozbití skleněné výplně u okna rekreační chalupy vnikl do vnitřního prostoru, ze kterého odcizil lampičku a kuchyňské hodiny v celkové škodě téměř 1000 korun,“ informovala policejní mluvčí Hana Kroftová.