Kriminalisté prověřovali majitele několika směnáren již od března 2018. Obvinění ale padlo až rok a půl poté. „Předseda představenstva plzeňské akciové společnosti měl přijmout od několika klientů finanční prostředky za účelem obchodu s cizí měnou nebo úhradu plateb do zahraničí. Svěřené prostředky však k požadovanému účelu nepoužil a zřejmě si je ponechal pro svoji potřebu. Vzniklá škoda tak přesáhla 19 milionů korun,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

Jenže v tu dobu byl Bohumil K. dávno mimo republiku. Soud proto na něj vydal příkaz k zadržení a evropský zatýkací rozkaz. Zadržen byl v Thajsku. „Jakmile to bylo možné, byl vyhoštěn a posléze deportován do ČR. Ve čtvrtek si kriminalisté muže převzali na letišti v Praze. V pátek pak vrchní komisař krajského ředitelství podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ dodala Fialová.