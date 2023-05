Státní zástupce za to chce známého sokolovského podnikatele poslat na více než šest let za mříže. Jeho bývalému zaměstnanci, Lukáši Holinkovi (45), který se měl na pěstování konopí podílet, ale u soudu se na rozdíl od Plase nepřiznal, obžaloba navrhla dokonce osmiletý nepodmíněný trest.

Plas si loni na jaře pronajal halu v Karlových Varech. „Říkal, že vlastní lahůdky, že dodává chlebíčky do nemocnic a že tam bude skladovat zboží. Každý měsíc platil nájem 20 tisíc korun, platil i elektřinu,“ popsal v úterý u Krajského soudu v Plzni majitel nemovitosti. Ten podle svých slov neměl ani tušení, že si tam Plas zřídil velmi dobře vybavenou pěstírnu marihuany.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podle státního zástupce Martina Rykla se na pěstování konopí podílel i Holinka. Když do haly policie v srpnu 2022 vtrhla, našla tam 85 vzrostlých rostlin. Sušina z nich vážila 15,5 kg, podíl THC byl 1,2 kg. „Vše, co je napsáno v obžalobě, je pravda. Jsem špatný z toho, co jsem provedl. Sám jsem drogy nikdy neužíval, jsem sportovec. Vedla mě vidina rychlých peněz. Byl jsem hloupý a neodhadl jsem následky,“ řekl soudu Plas, který vzal vše na sebe. Pěstírnu prý zřídil podle internetu, Holinka v pěstírně podle něj sice dvakrát byl, ale jen proto, že ho pozval opravit elektroinstalaci. S „kšeftem“ podle Plase neměl nic společného.

„Od posledního odsouzení sekám latinu. Udělal jsem si rodinu a jedinou mou starostí je postarat se o ni,“ řekl soudu Holinka s tím, že v pěstírně dvakrát opravdu byl, ale vždy jen opravoval elektroinstalaci. Dostal za to celkem 800 korun, které potřeboval. Holinka, který byl v minulosti čtyřikrát soudně trestaný, dále přiznal, že byl příležitostným uživatelem drog. Fotografie konopí, které se našly u něj v mobilu, stejně jako komunikace související s drogami, podle něj neměla s Plasovou pěstírnou nic společného. Třeba o rostlinách tvrdil, že je měl v květináči na balkoně a pak je zničil, aniž by z nich cokoli měl.

Zmlácení miminka ve feťáckém doupěti zůstane bez trestu

Kvůli množství marihuany hrozí oběma obžalovaným trest vězení na 8 až 12 let. Vzhledem k postoji Radka Plase, který vše přiznal a činu litoval, uvedl v závěrečném návrhu státní zástupce Rykl, že je ochoten jít pod zákonnou hranici. Navrhl uložit mu 6,5 roku vězení plus peněžitý trest cca půl milionu korun. Holinkovi pak navrhl osm let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Plasův advokát Pavel Rybář žádal soud, aby jeho klientovi mimořádně snížil trest a uložil mu jen podmínku. „Je ochoten akceptovat i astronomický peněžitý trest,“ řekl Rybář s tím, že jeho klient je připraven prodat svůj rodinný dům. Holinkův obhájce Pavel Turoň žádal zproštění jeho klienta obžaloby, a pokud by byl přece jen potrestán, pak navrhoval maximálně podmínku.

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem odročil líčení za účelem porady senátu a vynesení rozsudku na příští týden.