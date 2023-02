Když za ní její čtyřletá dcerka přišla s vážně poraněným okem, do něhož se nešťastnou náhodou bodla při hře, odvezla ji sice Karolína Č. (28) z jihu Plzeňska k lékaři, ale pak už ignorovala doporučení, že dítě musí ke specialistovi, který ho ihned odoperuje, jinak oslepne. Holčička tak už na oko nikdy neuvidí. Krkavčí matka si za to odsedí šest let. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, jenž tak potvrdil loňský verdikt Krajského soudu v Plzni.

Holčička se 9. května 2021 bodla do oka pravděpodobně tatínkovými nůžkami, ale není vyloučena ani pastelka. Karolína Č., jejíž celé jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona zveřejnit, s těžce zraněnou dcerkou druhý den navštívila oční ambulanci v Dobřanech. „Odtud byla nezletilá odeslána na Oční kliniku FN Plzeň s upozorněním, že poraněné oko bude třeba operovat a zákrok že je urgentní, aby dívka o oko nepřišla,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová. Doplnila, že lékařka Karolíně Č. dokonce nabídla sanitku na převoz do Plzně, ale ta ji odmítla s tím, že se tam dopraví sama. Nikam však nejela.

K lékaři vzala dítě až po třech měsících, 11. srpna, kdy se stav holčičky zhoršoval. Jela do Klatovské nemocnice a aby zakryla zanedbání péče, lhala, že se se dcerka zranila předchozího dne. Lékaři ji opět poučili o nutnosti lékařského zákroku, ale ani tak ke specialistům dítě neodvezla. Ošetření se holčičce dostalo až 13. srpna po zásahu policie, ale to již bylo poškození oka nevratné a neřešitelné. Holčička na něj bude navždy slepá. Znalec přitom potvrdil, že kdyby Karolína Č. vzala holčičku na operaci, oko by jí zachránili a plně by na něj viděla.

Narkomani ukradli kabely, vlaky měly zpoždění. Soud oba muže poslal za mříže

U soudu matka dvou dětí opakovaně prohlásila, že je nevinná. „Já mám svoje děti ráda, starám se o ně dobře. Malé jsem to neudělala,“ řekla. Při otázkách na důvod, proč dítě nevzala na operaci, ač věděla, že může oslepnout, se hájila tím, že zřejmě lékaře nepochopila. „Prodělala jsem dva výškraby za sebou a covid, byla jsem mimo. Úplně mi to nemyslelo. Nemám myšlení, že mi to hned dojde,“ řekla soudu Karolína Č.

Obžalované hrozilo za těžké ublížení na zdraví až 12 let vězení. Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem jí uložil trest odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou. Žena je také povinna uhradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši sedm tisíc korun. Opatrovník dítěte byl se žádostí o odškodné ve výši necelých 1,5 milionu korun odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Karolína Č. se šest let vězení zdálo moc, ale snížení trestu se nedočkala. „Odvolání obžalované i poškozené byla zamítnuta jako nedůvodná,“ potvrdila Deníku mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

V trestné výpravě na plzeňské studentky byl i vrah. Soud rozdal tresty