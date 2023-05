Evropská unie zareagovala na ruskou agresi velmi akčně a účinně. Od začátku invaze přijala devět sankčních balíčků vůči Rusku. Členské státy a EU jako celek poskytly Ukrajině pomoc v objemu 19,7 miliardy eur. Prostřednictvím Evropského mírového nástroje odešly na Ukrajinu zbrojní dodávky ve výši 3,1 miliardy eur. Nyní chce Brusel také uvolnit pět set milionů eur (zhruba 11,8 miliardy korun) na podporu výroby munice na území Unie.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník

Otázka pro tento týden: Srazí podle vás Green Deal Evropu na kolena? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

O akceschopnosti sedmadvacítky a Evropské komise na mírovém poli by se ale dalo pochybovat. Europoslanci a komisaři jsou většinově zastánci zelené politiky a dekarbonizace starého kontinentu. Tyto záměry jsou zahrnuty pod komplexní program známý pod názvem Green Deal.

Závazek na stoprocentní snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 a cestu k jeho dosažení schválila Evropská rada v prosinci 2019 jednomyslně, tedy včetně tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Ten dohodu obhajoval slovy, že půjde o „tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu. Uvažovat o vystoupení ze Zelené dohody není vůbec namístě“. Dodal, že přinese třináct různých zákonů, o kterých bude vyjednávat nová vláda.

Osm let místo devíti na základní škole by mělo stačit, řekl premiér Fiala

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Mezitím se Evropská unie odstřihla od ruského plynu a přijala rozhodnutí o ukončení prodeje aut se spalovacími motory od roku 2030. Nebude to znamenat konec její konkurenceschopnosti a závislost na čínských dovozech? Nešikují se už „zachránci“ Evropy pod záštitou Viktora Orbána?

Jak se k tomu staví premiér? Petr Fiala odpoví ve čtvrteční debatě Deníku.

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.