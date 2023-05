Členové bytových družstev mají větší šanci dosáhnout na úvěr. Odborníci jim proto věští zářnou budoucnost.

Členové bytových družstev mají větší šanci dosáhnout na úvěr, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Kvůli rostoucím cenám nemovitostí musí mnoho lidí zapomenout na vlastní bydlení. Přesto existuje možnost, jak se k bytu dostat snáze, i když se jeho pořizovací cena šplhá do astronomických výšek. Jde o družstevní bydlení. Členové bytových družstev navíc mohou ušetřit i při opravách a rekonstrukcích. Náklady na ně si totiž dělí mezi sebe, mnohdy také mohou počítat s množstevními slevami.

Bydlení ve vlastním? Češi ho preferují, v Praze i Brně se ale vyplatí nájemné

V čem tkví přednost družstevní formy bydlení? Mnoho zájemců o vlastní byt dostává „stopku“ od banky už při žádosti o hypotéku. Nesplňují totiž její striktní požadavky na přiznání úvěru. Při jednání s družstvy jakožto právnickými osobami ale bývají bankéři vstřícnější, zaznamenal předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil. „Členové družstva se na splácení výstavbového úvěru podílejí v rámci měsíčních splátek nájemného,“ uvedl.

Vyjde to levněji

Při vzniku družstva nejprve noví družstevníci zaplatí základní členský vklad. Obvykle jde ale jen o symbolickou částku tisíc korun anebo pár tisícovek. „Kromě toho však musí zaplatit další vklad, který bývá kolem 25 procent ceny předpokládané hodnoty nemovitosti,“ přiblížil Vysloužil. V hypotetickém případě stavby nového domu s byty v hodnotě čtyři miliony korun by tak každý zájemce musel mít nejprve k dispozici jeden milion.

Zbývající tři miliony by potom družstvo financovalo z úvěru od banky. „Člen družstva to potom splácí formou anuitní splátky, která je součástí předpisu záloh a poplatků, a ty úvěry bývají na dobu 25 či 30 let,“ uvedl Vysloužil.

Nadějí na vlastní bydlení mohou být družstva. Pomohla by podpora měst

Délka splatnosti úvěrů bytového družstva přitom může dokonce činit až 40 let. „Za delší dobu splatnosti se může zaručit stát,“ připomněl předseda SBD Praha a rovněž šéf České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh.

Důležité pro družstevníky je zejména to, že v předpisu záloh chybí jinak obvyklá zásadní položka: zisk pro vlastníka. Družstvo totiž platí jen náklady včetně splátky bance. „Proto je bydlení v družstevním bytě levnější než v nájemním,“ zdůraznil Vysloužil.

Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek:



Zdroj: Youtube

Jednodušší financování

Kdo tedy nemá na vlastní byt, může tak po založení družstva složit členský vklad, zbývající peníze si půjčí družstvo. „Tím se zjednodušuje financování oproti vlastnickému bydlení, kdy celou cenu bytu hradí jeho vlastník,“ podotkl Bohuslav Švamberk ze Sdružení bytových družstev a SVJ.

Ani zájemci o družstevní byt, kteří nemají šanci získat hypotéku, nemusí rezignovat na půjčku od banky. Jak je to možné? „Do zdrojů lze zapojit půjčku ze stavebního spoření jako přirozenou a dnes také nejvyužívanější cestu,“ vysvětlil Kroh. „I v tomto směru jsme připraveni být nápomocni budoucímu členovi bytového družstva,“ přislíbil.

Nedosažitelné vlastní bydlení? Češi na něj vydělávají přes 15 let, nejdéle v EU

Vstřícnost netají ani stavební spořitelny. Nyní se vzhledem ke státnímu příspěvku pohybují úrokové sazby u stavebního spoření nad 6,5 procenta ročně. „Stavební spořitelny tak nabízí v době vysoké inflace jeden z nejvýhodnějších a nejbezpečnějších spořicích produktů,“ připomněl předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny i Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický. Pro pořízení družstevního bytu se podle něj úvěr od stavební spořitelny hodí ideálně. „Navíc jsou nyní úrokové sazby tohoto typu úvěru pod čtyřmi procenty ročně, což z něj činí nejvýhodnější půjčku na bydlení na trhu,“ uvedl.

Zdroj: DeníkČesko za babku



Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.

Světlé zítřky

Družstevní výstavbou vznikl historicky v Česku podle Vysloužila asi milion bytů. Řadu z nich však už získali do osobního vlastnictví jejich majitelé, kteří se sdružují ve společenstvích vlastníků. O zbývající družstevní byty se starají bytová družstva. „V tomto okamžiku jich je kolem deseti tisíc,“ tvrdí Vysloužil.

Odborníci vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu s byty věští bytovým družstvům zářnou budoucnost. Své přednosti ostatně už mnohokrát prokázala za 150 let existence tohoto modelu bytové výstavby.

Rekordní ceny mění trh. Zájem o nájemní byty poroste, chybět budou ty větší

„Družstevní bydlení v posledních 15 letech zažívá své znovuobrození, a to dokonce bez přispění státu či jiných subjektů,“ uvedl Kroh. „Vystačí si s pozitivním přístupem některých bank, z nichž hraje dlouhodobě prim Česká spořitelna,“ pochvaluje si družstevník.

Stát by podle něj mohl k podpoře družstevního bydlení přispět také poskytnutím svých pozemků, za něž by družstvo zaplatilo až po splacení stavebních nákladů. Pozitivní roli by také mohli sehrát zaměstnavatelé, kteří by podpořili získání družstevních bytů pro své zaměstnance. „Historická zkušenost s kombinací vlastních, bankovních a veřejných zdrojů naprosto jasně ukazuje, že tento model dokáže vyprodukovat tisíce nových družstevních bytů v nejrůznějších politických etapách,“ dodal Kroh.