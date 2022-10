Podobně zřejmě smýšlí i další lidé. V Česku totiž rapidně přibývá motocyklů. Zatímco v roce 2017 majitelé registrovali lehce přes 16 tisíc motorek, v loňském roce to bylo o šest tisíc více. „Zákazníci v době zákazů hledali cesty pro vhodné naplnění volného času s nízkým rizikem nákazy, což individuální cestování na motocyklu přináší,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Nejproblematičtější motorkáři? Mladé a nezkušené přeskočili čtyřicátníci

Jarní rozvolňování boom nezastavilo. Naopak. Letošní rok bude co se nových registrací týče opět rekordní. Loňská čísla se podařilo překonat už ke konci září. V Česku se již registrovalo více než 22,2 tisíce nových motocyklů, což je o cirka dvě stě více než za celý loňský rok.

Mezi nejoblíbenější značky motorkářů patří stroje značky Honda. Kupující pro ně sahají v téměř pětině případů. Další v pořadí je CF Moto (8,98 procenta) a Yamaha (6,75 procenta). Prodejní ceny často dosahují stejné výši jako u nových automobilů. Rozhodující je nejen výkon motoru nebo, zda se jedná o nejnovější model, ale také příplatky za výbavu a individuální požadavky.

Honda CB500FZdroj: Chanokchon, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Nový motocykl lze sehnat za částku kolem 100 tisíc korun, ale také i přes milion korun. Třeba oblíbený model kubatury „pětset“ Honda CB500F startuje na ceně 159 900 korun, v Evropě velmi prodávaný motocykl BMW R 1250 GS je k mání od částky 570 tisíc korun. Novinka doslova nadupaná výkonem v podobě Suzuki SuperBusa 1300 stojí 1,5 milionů korun.

Poplašení tatíci

Zájem o motocykly pociťují i tuzemské autoškoly. „Obecně zájem o investici do motocyklu kopíruje i zájem o řidičské průkazy. Zajímavé je, že se hodně otočila struktura požadovaných kurzů. Před 20 lety to byl hlavně řidičský průkaz na malý motocykl AM, A1 a nyní jsou to nejčastěji osoby ve věku 40 až 50 let na velký motocykl. Plní si svůj sen,“ říká předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Nevraživost cyklistů a řidičů? Arogantní jsou občas obě skupiny, říká Kreuziger

Právě před splněným dětským snem varují dopravní experti. Již dávno totiž neplatí, že největšími hazardéry s životem za řídítky jsou čerství držitelé řidičského oprávnění. Podle statistik jimi jsou naopak tatínkové. Jedná se o skupinu řidičů ve věku od 35 až 44 let. V loňském roce se na tuzemských silnicích stalo 3129 nehod s účastí motocyklistů, kde tato skupina vede. Celkově loni zemřelo na českých silnicích 78 motorkářů, což je oproti roku 2020 nárůst o 21 úmrtí.

„Oprášené“ řidičské oprávnění a téměř žádná zkušenost se silnějšími jednostopými vozidly jsou do jisté míry tím největším předpokladem pro havárii. Mnozí řidiči totiž usedají na motorku i po více než desítkách let. A to bez jakékoliv přípravy.

„Kondiční jízdy na skupinu B (osobní automobil) jsou poměrně veliký standard. Nejčastěji jsou to dámy ve věku 40 až 60 let. Nicméně kondičních jízd na motocykl pro někoho, kdo dělal řidičský průkaz před mnoha lety, bych spočítal na jedné ruce. Apelujeme touto cestou na motorkáře, aby si uvědomili všechna rizika. Ve spolupráci s partnery pořádáme kurzy pro motorkáře zdarma na UčmeSePřežít.cz,“ upozorňuje Horčička.

Od příštího roku už jen s dálniční známkou. Stát označil další úseky silnic

Pro řízení motorky je i nesmírně důležitá fyzická kondice. Váha silných „mašin“ mnohdy čítá i přes 300 kilogramů. „Pokud je na tom motocyklista dobře fyzicky a pohybově, motorku zvládne velmi dobře. Zbývá mu mentální kapacita na vyhodnocení situace v silničním provozu, a to včetně té krizové. Pokud má ale problém s rovnováhou, je v tenzi a soustředí se především na ovládání stroje, pak stěží stihne sledovat a vyhodnocovat dění kolem sebe,“ připomíná vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný. Zároveň nabádá, aby začínající motorkáři i hned nesedali za řídítka nejsilnějších strojů.

Nové registrace motocyklů:

Rok Počet registrací 2017 16 045 2018 17 281 2019 18 744 2020 21 518 2021 22 019 2022 22 279 (data do konce září)

Registrace nových motocyklů po značkách od ledna do září 2022:

Značka Počet registrací Podíl (v procentech) Honda 4297 19,29 CF Moto 2000 8,98 Yamaha 1503 6,75 Piaggio 1293 5,80 BMW 961 4,31 Kentoya 865 3,88 KTM 819 3,68 Maxon 788 3,54 Hecht 769 3,45 Aprilia 764 3,43 Ostatní 8220 36,90

Zdroj: Svaz dovozců automobilů