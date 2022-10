„Z Evropského parlamentu: Italští Europoslanci v čele s Matteo Adinolfi označili EU pod vedením Fialy za nejhorší od vzniku. Německý poslanec Gunnar Beck a jeho strana o Českém předsednictví řekli, že je naprosto chaotické, a může vést díky neschopnosti českého premiéra až k rozpadu EU(To by zase tolik nevadilo). Slovenský premiér Heger Fialovi rovnou vzkázal, že jeho(Fialu) Slovensko poslouchat nebude, není prý důstojný partner. Řecko v čele s EU poslankyní Evou Kaili pohrozilo Fialovi blokací jakýchkoliv jím sjednaným opatřením z důvodů naprosté ignorace při řešení Řecko-Tureckých sporů…“

Těmito slovy (jazykově neupravováno, pozn. red.) začíná facebookový příspěvek, který se tento týden začal masově šířit z facebookového profilu dezinformátora označovaného jako Alda Svoboda. Svoboda jej vystavil na svém profilu v pondělí 3. října v 15:38. Do středy 5. října dosáhl tento příspěvek jenom z tohoto profilu 10 tisíc sdílení a kolem 2,4 tisíce komentářů.

Lež letí internetem

Vedle tisíců individuálních uživatelů sdílely zmíněný text i různé facebookové skupiny, například veřejná skupina „Volím SPD“ s 12,7 tisíce členů, komunita „Členové a příznivci hnutí SPD v Dlouhé Loučce“, soukromá skupina „Za SVOBODU a PRAVDU!“ s 28,2 tisíce členů, veřejná skupina „Fiala není můj premiér“ s 27,5 tisíce členů, veřejná skupina „SPD - oblastní klub Olomouc“ a mnohé další.

Anonymní příspěvek převzal také dezinformační web nazvaný „Týdeník občanské právo“, který založil a kam přispívá bývalý redaktor Haló novin Milan Rokytka (známý především ze svého alkoholového extempore při oslavě druhého zvolení Miloše Zemana do funkce prezidenta republiky v TOP Hotelu Praha, kde se přímo v Zemanově volebním štábu opil tak, že upadl do bezvědomí).

Web, respektive pravděpodobně sám Rokytka, uvedl tento příspěvek slovy: „Takového neschopného debila, jako je Fiala, EU ještě nezažila, shodují se politici napříč spektrem a národy“ a jako „zdroj“ doplnil zkratku fcb, tedy Facebook.

Prakticky všichni sdílející uživatelé brali podle svých reakcí slova z příspěvku jako pravdivá a autentická.

Jde ale samozřejmě o lži. Deník to zjišťoval přímo u citovaných politiků a jejich mluvčích. Všichni, které se redakci podařilo do středy 5. října 2022 zastihnout, citované výroky vyvrátili jako falešné. Neexistuje také ani jeden jediný zahraniční zdroj, který by dané výroky potvrzoval.

Je to právě naopak

Poslanec Evropského parlamentu za Alternativu pro Německo Gunnar Beck, jenž se měl – spolu se svou stranou – vyjádřit o českém předsednictví jako o chaotickém a českého premiéra Petra Fialu označit za neschopného, zaslal Deníku e-mailem vyjádření, v němž vyvrátil, že by kdy takový výrok pronesl.

„Výrok je zcela nepravdivý. Právě naopak: při mnoha příležitostech, jak na plénu, tak v parlamentních výborech, jsem chválil české předsednictví, zejména pokud jde o postoj české vlády k reformě Smlouvy v návaznosti na závěry Konference o budoucnosti Evropy. V Evropském parlamentu jsem měl velmi příjemné a plodné výměny názorů jak s českým ministrem hospodářství, tak s ministrem spravedlnosti. To vše je dobře zdokumentováno a zaznamenáno na mých osobních kanálech sociálních médií,“ uvedl pro Deník Beck.

Rovněž tisková mluvčí slovenské vlády Ľubica Janíková odmítla údajný výrok slovenského premiéra Eduarda Hegera jako lživý. „Samozřejmě, že se od takovýchto zpráv distancujeme a plně podporujeme předsednictví České republiky,“ sdělila redaktorovi Deníku v SMS zprávě Ľubica Janíková.

Za vylhané lze označit i ostatní citace z příspěvku. Neexistuje žádný pramen, který by potvrzoval jejich autentičnost, nedají se dohledat v žádném médiu ani neodpovídají používanému diplomatickému jazyku.

Lež šíří i kandidátka na senátorku za PRO

Mezi těmi, kdo vylhaný příspěvek převzali, byla kromě Rokytky také další známá dezinformátorka Petra Rédová, mimo jiné neúspěšná kandidátka na senátorku za politickou stranu PRO, jíž předsedá Jindřich Rajchl.

Rédová sdílela tento vylhaný příspěvek v úterý 4. října 2022. Také od ní se šířil dál, do středy dopoledne jej z jejího facebookového profilu převzalo přes 260 lidí.

Přestože uvedené citace neobsahují žádný zdroj, přestože jsou výrazně citově zabarvené a je celkem jednoznačně na první pohled patrné, že jsou falešné, tisíce sdílejících uživatelů (včetně neúspěšné kandidátky na senátorku) je podle svých reakcí berou vážně.

„Už vidím jeho prohlášení zítra pro ČT, jak celá Evropa stojí za ním,“ uváděl v diskusi pod nasdíleným příspěvkem Petry Rédové například uživatel označovaný jako Alexander Koschewnikow.

„Však jo, v zadkuuuuuu ho mají všichni,“ reagovala na tento komentář sama neúspěšná kandidátka na senátorku za PRO Rédová.

„Leda tak proto, aby ho nakopali do prdele,“ replikoval Alexander Koschewnikow.

Rovněž všechny ostatní komentáře na profilu Rédové vyznívaly tak, že uživatelé příspěvku věří, přičemž jejich vyjadřování bylo často velmi expresivní. „Je to kretén a naší zemi tlačí na dno, budeme úplně v prdeli,“ napsala uživatelka Simona Kotýrová.

„Dělají nám ostudu všude. Hlavně že umí vlézt do prd… Už konečně musí pryč. Ostudy národa, vlastizrádci atd.,“ psala jiná uživatelka, označovaná jako Veronika Bar – Ves.

„Fiala si nikdy nepřipustí, že na to nemá, a jen se křečovitě drží pozice a je mu jedno, co škody udělá, protože on si myslí, že vše dělá dobře a slepenec kolem něho je rád, že má na čtyři roky koryto, tak mu žerou všechno. Ostuda našeho národa a hrobník,“ uváděl další diskutér označující se jako Mirek Mirzal.

„Dá se snad o tom pochybovat, tupec v ČR, tupec v EU,“ psal uživatel označovaný jako Standa Buchar (do citací byla doplněna interpunkce, pozn. red.).

Dezinformace šíří dlouhodobě

Jak Rokytka, tak Rédová šíří lži a dezinformace dlouhodobě. Rokytka například v minulosti vysvětloval svůj opilecký výstup v Zemanově volebním štábu tím, že prý byl úmyslně otráven. Fakt, že jeho stav vyvolalo nadměrné požití alkoholu, však tehdy potvrdila i mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. „Ošetřili jsme muže s poruchou vědomí, ve které sehrál roli alkohol,“ uvedla v roce 2018 mluvčí.

Na svém webu Týdeník občanské právo Rokytka také občas zveřejňuje nesmyslné a lživé výkřiky, jako například „Skandální odhalení vysokého důstojníka MI6: Trojitou agentku Horákovou nikdo nezabil, i když mohl!“, které není schopen dokázat.

Rédová zase na sebe upozornila v posledních dnech například videem, v němž v souvislosti s informací o rozvozu jódových tablet v Polsku autoritativně prohlašovala, že „už před pár týdny se mluvilo o tom, že vyvolají jakýsi fiktivní atomový útok nebo jaderný výbuch a budou lidi rvát tady tím jódem, ale nebude to nic jiného než tablety od Pfizeru. Tady je důležité, abyste věděli, že to bude jeden velký podvod… Rozhodně bych nic od Pfizeru nebrala. Tečka byla léčka a tyhle tablety jsou jenom pokračováním jejich likvidace lidstva“.

Zdroj: DeníkVe skutečnosti šlo přitom pouze o to, že polské ministerstvo vnitra nechalo preventivně do všech okresů v zemi rozvézt tablety jodidu draselného pro případ jaderné havárie na válkou zasažené Ukrajině.

Rédová kandidovala do Senátu za politickou stranu PRO v obvodě Brno-město, a to za podpory senátora Jana Žaloudíka (alespoň to bylo uváděno v reklamní kampani, podporující její kandidaturu) a vypadla v prvním kole se ziskem 8,07 procenta hlasů. Heslem reklamní kampaně Rédové bylo: „Je čas říkat lidem pravdu!“