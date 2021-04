„Rusko oznámilo, že přechází na striktní paritu, co se týče počtu pracovníků na ruské a české ambasádě, tedy ten počet má být stejný,” prohlásil Kulhánek ve čtvrtek v České televizi s tím, že zatím není jasné, jak rychle tento stav nastane.

Obě země by nově měly mít na ambasádách sedm diplomatů, 25 technických zaměstnanců a 19 místních pracovníků. V současnosti má ruská ambasáda v Praze 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků, naopak ta česká v Moskvě pouze pět diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků.

V Moskvě by měl prozatím zůstat i český velvyslanec Vítězslav Pivoňka. „Toto je první schůzka, další se budou konat, abychom mohli vyřešit problémy,” nechal se slyšet Pivoňka, který se ve čtvrtek účastnil jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. K tomu došlo přibližně ve stejnou chvíli, kdy česká vláda oznámila vypovězení dalších ruských diplomatů.

Ruské ministerstvo zahraničí poté poté ve své tiskové zprávě vyjádřilo důrazný protest proti „omezujícím opatřením, která přijala Praha proti zaměstnancům ruského velvyslanectví“. Informaci, že Moskva na srovnání počtu pracovníků na jednotlivých ambasádách přistoupila, tisková zpráva však neobsahuje.

Ruská strana ale zdůrazňuje, že mezi velvyslanectvími panuje disproporce, pokud jde o jejich zaměstnance najaté přímo na místě, tedy ruské občany v Rusku a občany ČR v Praze. Podle diplomatických zdrojů ČTK zaměstnává české velvyslanectví v současnosti okolo 110 ruských občanů. Patří pod ně totiž formálně například také komplex Českého domu s ubytovacími kapacitami a restaurací nebo konzuláty v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ruské velvyslanectví v Praze zaměstnává podle dostupných údajů jen asi 15 či 20 občanů ČR.

Už 19. dubna mluvčí ruského ministerstva zahraničí televizi Rossija-1 řekla, že české velvyslanectví od nynějška nesmí ruské občany najímat. „Nyní ani USA ani Česko takovou možnost – najímat lidi mezi našimi občany k práci u sebe na velvyslanectví – nemají,“ sdělila tehdy.

Babiš: Máme zájem na korektních vztazích

„Nejde nám o eskalaci, máme zájem na korektních vztazích,” zdůraznil na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že o novém kroku již byl informován prezident Miloš Zeman a podporuje jej.

„Ruská federace do dnešního poledne neodpověděla. Zastropujeme počet velvyslanců, aby se rovnal současnému stavu naší ambasády v Moskvě, ruská strana bude mít čas na stažení svých lidí do konce května," navázal na předsedu vlády následně ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Vyhoštěno bude 63 zaměstanců ambasady.

"Nechci nic zbytečně eskalovat, to ostatně ani není role ministra zahraničí, ale Česko je sebevědomá země a tak se bude chovat. Není to namířeno proti Rusům nebo proti ruskému národu, je to reakce na aktivity ruských tajných složek na našem území," dodal Kulhánek.

Snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě, umožňuje článek 11 Vídeňské smlouvy, který ministr zahraničí na tiskové konferenci označil za "standardní diplomatický nástroj".

Článek 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích stanovuje, že „není-li zvláštní dohody o počtu členů personálu (diplomatické) mise, může přijímající stát požadovat, aby počet personálu mise byl udržován v hranicích, které on považuje za rozumné a obvyklé, se zřetelem k okolnostem a podmínkám v přijímajícím státě a k potřebám příslušné mise“.

„Podařilo se nám ukázat, jak to bylo doopravdy, a následkem toho rozbít dvě rezidentury ruských tajných služeb. Chci všechny ujistit, že za ty poslední dny jsme vždy měli na mysli hlavně jejich bezpečnost,“ doplnil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ruské diplomaty vyhostí Slovensko i další země

Solidaritu s Českou republikou vyjádřilo Slovensko. Premiér Eduard Heger prohlásil, že vyhostí tři ruské diplomaty, zemi musejí opustit do týdne. Moskva naopak vyhostí tři slovenské diplomaty.

"Považujeme za velmi důležité udělat všechno pro ochranu bezpečnostních zájmů, včetně dosažení toho, aby cizí diplomatické mise působily na území Slovenské republiky v souladu s našimi zákony a mezinárodními úmluvami," řekl Heger. Dodal, že Slovensko má zájem o budování vztahů s Ruskem na principu vzájemného respektu.

České ultimátum

Již ve středu odpoledne dostalo Rusko od Česka ultimátum, aby do čtvrtečních 12:00 umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. V opačném případě chtělo Česko snížit počet pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal obsazení českého velvyslanectví. Ultimátum však zůstalo bez oficiální reakce Moskvy.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová na čtvrteční vyhoštění dalších diplomatů obratem zareagovala konstatováním, že se Praha pustila do poškozování vzájemných vztahů. "Odpověď přijde brzy," slíbila.

K vyhoštění osmnácti ruských diplomatů přistoupila Česká republika po zveřejnění informací o zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterým došlo v roce 2014. Moskva odpověděla vyhoštěním dvaceti českých diplomatů. Postup Česka podporuje EU i NATO.