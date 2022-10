PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Statečná jezdkyně pokořila nacisty

Sport představoval od poloviny 30. let minulého století klíčové bojiště, na němž se odehrával zápas mezi demokracií a fašismem. A těžký překážkový dostih v Pardubicích byl přesně tím správným kolbištěm, kde mohl nacistický režim svou domnělou germánskou nadřazenost demonstrovat. Několik let se to dařilo. V roce 1937 se však postavila na start závodu odvážná česká komtesa v sedle drobné klisny.

Česká šlechtična se stala první a dosud jedinou vítězkou nejtěžšího překážkového dostihu kontinentu, v němž stanula proti nacistické sportovní elitě | Audio: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek