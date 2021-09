Pro polovinu dotazovaných je nyní on-line nakupování atraktivnější než dříve, podle očekávání zejména mezi mladými lidmi. O poznání méně lidí nakupuje pravidelně na zahraničních e-shopech, alespoň jednou týdně dvě procenta. Jednou měsíčně je to 17 procent Čechů.

Obecně nižší ochota k nákupům na zahraničních e-shopech v populaci je dána zejména nedůvěrou či jazykovou bariérou.

Mezi mladými lidmi do 30 let je situace jiná, zkušenost s nákupem na zahraničním e-shopu má přes 90 procent z nich. A naopak téměř polovina lidí nad 60 let tu nenakupuje nikdy.

Co se týče způsobu platby na internetu, dvě třetiny dotazovaných preferuje při online nákupech kartu, dobírku upřednostňuje pětina. Jde především o respondenty z menších měst a obcí a s nižším vzděláním.

Neznámý pojem

Relativně novou platební metodu, platbu pomocí digitální peněženky, preferují opět zejména mladí lidé. Nicméně ve vztahu k obecné populaci jde o sedm procent. Digitální peněženka je ostatně neznámým pojmem pro 12 procent respondentů, polovina ji vůbec nevyužívá. Přesto je přes 80 procent lidí přesvědčeno, že tradiční platební metody, jako například platba v hotovosti, budou v blízké budoucnosti zcela překonány novými technologiemi.

Jen 13 procent dotázaných se chystá naplno vrátit do kamenných obchodů a chce nakupovat jako dříve. Na 23 procent lidí naopak bude i nadále preferovat on-line nákupy. Největší část, 65 procent lidí, bude v on-line nakupování rovněž pokračovat. Kamenné obchody ale nezatracují a rádi se do nich znovu podívají.

"Počítáme s tím, že nejen v ČR, ale i na dalších trzích, budou lidé více a více inklinovat k on-line a bezkontaktnímu řešení svých nákupů, což bude generovat také větší poptávku po pokročilých platebních metodách," uvedl zakladatel Barion Payment Sándor Kiss.

Průzkum uskutečnila v září 2021 agentura STEM/MARK prostřednictvím Evropského národního panelu na vzorku 511 respondentů, kteří nakupují on-line alespoň jednou za měsíc.