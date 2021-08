Vláda rozhodla o dvou dnech očkovacího volna jen pro zaměstnance organizací, které má ve své kompetenci. Vyzvala ale kraje a další zřizovatele, aby učinily totéž v případě svých institucí. Na dotaz ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak na informace médií, že na placené volno budou mít nárok jen úředníci a nebudou ho moci využít například učitelé.

Očkování proti koronaviru | Foto: ČTK

Premiér doufá, že ostatní zřizovatelé budou zaměstnance podobně motivovat k očkování proti koronaviru. "My můžeme rozhodnout o organizacích a institucích, které máme v kompetenci. To znamená, že jsou to všichni policisté, vojáci, hasiči a samozřejmě zdravotníci. A my jsme vyzvali kraje, hejtmany, aby udělali stejné rozhodnutí," uvedl Babiš.