K prvním třem vlnám rozvolňování by mělo podle návrhu dojít mezi 12. dubnem a 3. květnem. První vlnu má tak již Česko za sebou, zda dojde i k dalším bude samozřejmě záležet především na epidemiologické situaci.

Podle dřívějších vyjádření vlády by se od pondělí 26. dubna měla obnovit praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Ve stejný den se návratu mezi své vrstevníky dočkají i další předškoláci, a to bez ohledu na jejich věk. K otevření školek by mělo dojít minimálně v Královéhradeckém a Karlovarském kraji.

"Na 26. dubna jsou už kroky schváleny. Nechceme to ještě teď měnit, protože i to bylo v minulosti kritizováno," konstatoval ve středu ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). K nějaké změně by přesto dojít mohlo, otevření školek by se nakonec totiž mohlo řídit údaji z menších jednotek než jsou avizované kraje.

"Já navrhnu ještě debatu, jestli bychom nešli až na okresy," uvedl pro server iDnes.cz ve stejný den premiér Andrej Babiš (ANO).

Ve třetí vlně rozvolňování, která je naplánovaná na 3. května, by mohly otevřít obchody, v nichž by ovšem platilo omezení počtu osob podle rozlohy, lázně, galerie a v plánu je i rozvolnění služeb, jako jsou kadeřnictví, a to v režimu jeden na jednoho. Do škol by se rovněž měly vrátit děti z druhého stupně základních škol, ovšem při zachování rotační výuky.

Bez konkrétních termínů

Zatímco první tři vlny se vážou na konkrétní termíny, ty další souvisí s počtem nakažených na sto tisíc obyvatel na týden. V současnosti se proto nedá říct, kdy k nim dojde. Návrh rozvolňování navíc ještě může doznat změn, neboť o něm bude vláda teprve hlasovat.

Podle aktuálních plánů však čtvrtá vlna nastane, pokud bude za týden méně než sto nakažených na sto tisíc obyvatel. Pro pátou vlnu by musel počet nových případů klesnout na 75, pro šestou pak na méně než 50 na sto tisíc obyvatel.

"Jsem rád, že se vracíme do systému rozvolňování, který jsme měli loni v květnu a červnu. Jsou v něm jasná kritéria ohledně incidence, takhle to mají Němci a to jsem vždycky chtěl. Je to lepší než složitý systém PES," okomentoval návrh pro server iDnes.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

A s jakým rozvolňováním se počítá při dostatečném poklesu počtu nakažených? V páté vlně by mělo dojít k otevření zahrádek restaurací, větším uvolněním sportování uvnitř i venku a znovuotevření hotelů, to ovšem za poměrně přísných podmínek. Ubytovací zařízení budou moci využít pouze pětinu své kapacity a pro hosty bude povinný také negativní test.

Až v poslední, tedy šesté vlně, se otevření dočkají i interiéry restaurací, kina nebo divadla, tvrdí server iDnes.cz.