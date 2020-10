Podle tiskového odboru dnes ministerstvo informovalo krajské úřady, že nelze školám výčet profesí, pro jejichž děti budou fungovat, rozhodnutím hejtmanů rozšiřovat o další cílové skupiny zaměstnanců.

"To však neznamená, že by v určených školách nemohla být v rámci kapacitních možností v nezbytných případech poskytována péče i dětem jiných skupin zaměstnanců s ohledem na místní potřebu a podmínky, ale jen to, že výkon této péče není možné určeným školám nařídit - může tedy ale probíhat na základě vzájemné dohody s krajským úřadem, zřizovatelem a školou," uvedlo.

Určení škol a spádové zařazení dětí do nich budou řídit kraje. Podobně byla část škol otevřena při jarní vlně epidemie koronaviru.

Do základních škol v Česku chodí podle odhadů ministerstva školství v aktuálním školním roce zhruba 961 tisíc žáků, z toho na první stupeň přibližně 554 tosíc. V zemi je zhruba 4200 základních škol.

Vláda v pondělí rozhodla o uzavření všech typů škol až na mateřské do konce října, děti mají přejít na distanční výuku. Pokud to epidemie dovolí, otevřou se 2. listopadu.