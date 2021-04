Systém PES nahradí šest vln rozvolnění. Od května by se mohly otevřít obchody

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger pro CNN Prima News nastínil, jak by mohlo pokračovat rozvolňování covidových opatření. Počítá přitom s tím, že obchody by mohly otevřít nejpozději na začátku května. Ve hře je i možnost, že se mateřské školy v pondělí 26. dubna otevřou v dalších čtyřech krajích. Premiér Andrej Babiš (ANO) později pro server iDnes uvedl, že systém PES nahradí šest vln rozvolnění a od 3. května by se mohl vrátit i druhý stupeň škol v rotační výuce.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů. Nejdéle od 3. května. | Foto: Deník/Jana Kopecká