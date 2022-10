Zatímco před osmi lety byl z celkového počtu obětí dopravních nehod každý pátý starší 64 let, nyní už je to každý čtvrtý. Dlouhodobý trend se nedaří zvrátit a může za to zčásti i demografie. Řidičů s dřívějším rokem narození zkrátka přibývá a přibývat bude nadále. „V polovině tohoto století by skupina lidí starších 64 let měla tvořit třetinu populace, v osmdesátých letech minulého století to přitom bylo lehce přes deset procent,“ říká dopravní expert na bezpečnost a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

V loňském roce vyšetřovala Policie České republiky přes 99 tisíc dopravních nehod. Osminu z nich tvořily nehody s účastí seniorů. Domů už se nikdy nevrátilo 120 z nich. To je o patnáct více než v roce 2020. „Nejčastěji umírali senioři jako řidiči osobních automobilů, dále jako chodci či spolucestující v osobních autech a cyklisté,“ upřesňuje vedoucí oddělení prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.

Za zvýšeným počtem úmrtí starších lidí při nehodách stojí i to, že méně závažná zranění mohou mít kvůli horší regeneraci těla a úbytku fyzických sil fatální následky. „Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá. Ohrožení je dokonce více než šestnáctinásobné,“ popisuje Budský.



Naopak mylná je domněnka, že většinu tragických nehod způsobí sami řidiči senioři. Rovnítko mezi počtem mrtvých seniorů a počtem viníků z jejich řad neexistuje. Dokonce se dá říci, že doplácejí na mnohdy agresivní styl jízdy mladších řidičů. „K úmrtím a těžkým zraněním seniorů ve významné většině dochází při nehodách, které sami nezaviní. Pokud se podíváme na nehody, kde došlo k usmrcení nebo těžkému zranění lidí nad 65 let věku od ledna loňského roku až do letošního srpna, je zřejmé, že pouze při dvaceti procentech těchto nehod byl senior řidičem motorového vozidla,“ upozorňuje vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Připouští, že počet viníků nehod i v řadách starších řidičů roste.

Někteří uživatelé sociálních sítí volají po takzvaném zastropování věku, do kdy by mohl řidič řídit. Reagují tak na některé nehody, kdy například starší řidič vjel do protisměru na dálnici. Podle expertů však takové řešení změny nepřinese. Navíc hází do jednoho "pytle" úplně všechny řidiče. „Mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí. I padesátiletý či čtyřicetiletý člověk na tom přeci může být o poznání zdravotně hůře než ten o dvacet let starší,“ namítá Budský.



Naopak "odfiltrovat" ze silnic řidiče s horší reakcí a zdravotními problémy mají doktoři. K nim totiž docházejí řidiči senioři od 65 let k pravidelným zdravotním prohlídkám. Mají to ze zákona nařízené a při silniční kontrole musí spolu s řidičským oprávněním předložit policistům potvrzení o úspěšném absolvování prohlídky.

„Děje se, bohužel, i to, že místo důkladného prověření stavu se jedná o formální návštěvu lékaře. Dotyčný zaplatí poplatek, lékař vydá bez detailnějšího přezkoumání potvrzení. To poté postrádá smysl. Za volantem se tak ocitají i lidé, kteří by řídit dávno neměli. Je potřeba se na toto více zaměřit,“ myslí si mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota.

K důslednějším zdravotním kontrolám vybízí i šéf Besipu. Důslednější by měli být i praktičtí lékaři, a i u mladších řidičů posuzovat při pravidelných preventivních prohlídkách způsobilost k řízení auta. „Už dnes může lékař na základě výsledků prohlídky navrhnout nejen odebrání řidičského oprávnění, ale i jeho omezení pouze na určitý okruh kilometrů, například v okolí bydliště, stanovit denní dobu a podobně,“ připomíná Neřold.

Místo nudné přednášky divadlo

Velký potenciál na zvýšení bezpečnosti seniorů na silnicích mají preventivní akce a také dlouhodobé programy. Jedním z nich je ten s názvem Senior bez nehod. Jeho hlavním cílem je seznamovat seniory, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, přitom zároveň cílí nejen na řidiče motorových vozidel, ale i na jejich spolujezdce, cyklisty, chodce a cestující v prostředcích hromadné dopravy.

Ovšem netradiční formou. „Přednášky jsou pojaty jako divadelní scénky spojené s odborným výkladem a audiovizuálními prezentacemi. Tato forma zajišťuje vysokou míru předávání potřebných informací zabalených do atraktivní a příjemné formy. Krédem tvůrců přednášek i všech vystupujících je publikum poučit, pobavit a také potěšit,“ říká jednatel společnosti Echopix, která má kampaň na starost, Jan Slováček.

Přednáška v podobě divadelních scének slaví úspěch. Nejen že ji za téměř pět let shlédlo na 40 tisíc diváků, ale nápad zaujal i v Evropě. Projekt nakonec skončil na druhém místě celounijní soutěže Road Safety Awards, kterou vyhlásila Evropská charta bezpečnosti silničního provozu vedená Evropskou komisí.