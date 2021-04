Předloni byla výroba rekordní, činila 21,6 milionu hektolitrů. "Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně," uvedl předseda svazu František Šámal.

V restauracích se loni vypila čtvrtina piv, předloni šlo o třetinu. Činnost ukončilo podle svazu 500 hospod, letos se očekávají další stovky. Negativní vliv na sektor má podle svazu nejen samotné zavření restaurací, ale také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nebo rušení sportovních a kulturních akcí.

Dojde k otevření zahrádek?

"To nejmenší, co může nyní stát udělat, je otevření zahrádek. Šíření koronaviru to nezhorší, ale řadu hospod to může zachránit. Lidé se potřebují setkávat," dodala výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

O šest procentních bodů na 46 procent vzrostl prodej piva ve skleněných lahvích. O osm procentních bodů z celkového výstavu kleslo množství prodaného sudového piva, v této kategorii jde ale o pokles o 30 procent. PET lahve se udržely na 11 procentech celkového výstavu. O tři procentní body na 15 procent celkového výstavu si polepšilo pivo v plechovkách. O více než polovinu na dvě procenta celkového výstavu klesl prodej tankového piva.

O 12 procent vzrostl prodej nealkoholických piv a míchaných nápojů na bázi piva. Zatímco dříve Češi preferovali mixy s alkoholem, nyní pijí spíš nealko. Loni poprvé po devíti letech klesl export, meziročně o 381 tisíc hektolitrů na zhruba pět milionů hektolitrů.

Import piva do ČR loni vzrostl o 56 tisíc hektolitrů, tedy o 12,8 procenta na 492.000 hektolitrů. Většina, 480 tisíc hektolitrů, je ze zemí EU. Na tuzemské spotřebě se dovážené pivo podílí zhruba třemi procenty.

Obliba silnějších ležáků roste



Nadále roste obliba vícestupňových a silnějších ležáků, které začaly nad výčepními pivy převažovat v roce 2017. Loni byl jejich podíl 55,8 procenta. O 3,4 procentního bodu na jedno procento ale klesl podíl ostatních piv, kam patří například silná piva.



V loňském roce klesl prodej i dalších alkoholických nápojů. Podle údajů Unie výrobců a dovozců lihovin klesl prodej lihovin meziročně o 4,3 procenta. V hotelech, kavárnách a restauracích poptávka po lihovinách loni meziročně klesla o 43 procent. Lihovarníci v této souvislosti upozorňují na pokles počtu turistů a zahraničních pracovníků.