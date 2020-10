„Možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí jiní," řekl Prymula.

Zmínil nařízení, která se od středy dotknou restaurací i škol. Ty přecházejí na distanční výuku. „Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí," řekl.

„Vím, že toto opatření má řadu odpůrců. I my jsme o něm velmi dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou postiženi pedagogové a pracovníci ve školství, dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci. Tento prudký nárůst začal 12. září a neustále raketově stoupá," vysvětlil.

Zkrotit jakoukoliv epidemii podle něj nelze nikdy a nikde bez ztrát ekonomických i sociálních. „Není pravda, že volba stojí mezi ekonomikou a zdravím. Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma," řekl Prymula.

Stav v České republice se prudce zhoršuje a nárůst počtu případů je globálně jeden z nejvyšších. „Modely ukazují, že v následujících týdnech dojde k výraznému nárůstu hospitalizací, těžkých případů průběhu nemoci, a nárůst jednotlivých úmrtí je takřka jistý. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny," dodal Prymula.

Podle svých slov chápe, že občané vnímají některá opatření jako nelogická či šikanózní. Pokud by však vláda nereagovala, vymklo by se podle něj šíření viru jakékoli kontrole. Bude-li to prý situace umožňovat, bude opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat. Jedním z ukazatelů je reprodukční číslo. To je nyní 1,5 a cílem ministra je dostat se alespoň na hodnotu 0,8.

Nechceme lockdown

„Nechceme zavřít celou zemi tak, jako na jaře. Nechceme lockdown, mým primárním cílem je se tomuto stavu vyhnout. Nechceme zavírat obchody, služby a fabriky,“ řekl.

Prymula si rovněž jako prioritu dává vyčlenění kapacit lůžek v nemocnicích. „Cílem je vyčlenění kapacit až na 10 tisíc lůžek a rozdělení péče na kapacity covid pacientů, urgentní medicíny a neodkladné péče," dodal.

Pro tyto účely zřídil pracovní skupinu v čele s hlavním náměstkem Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem, dále šéfem Chytré karantény plukovníkem Petrem Šnajdárkem, a profesorem Vladimírem Černým. Ti mají zajistit dohled nad sledováním dostatku kapacit. Prymula podle svých slov rovněž zajistí dofinancování zvýšené kapacity nemocnic.

„Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat," dodal Prymula.

Dalším cílem bude podle něj vytvořit dodatečné JIP kapacity a dále i kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici především proto, že je pro ně obtížné se v infekčním stavu vrátit do domácí péče.

Dalším pilířem podle něj je být plošné testování. Pracuje se nyní na průzkumu a odpilotování metody testování na bázi antigenních testů.

Takto vypadal proslov premiéra Andreje Babiše z 21. září:

„Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Prakticky umí ukázat výsledek testu do 15 minut, a pokud by se nám povedlo je zajistit, pak by testování bylo pro všechny občany zdarma a umožnilo by nám, laicky řečeno, zachytit obrovskou množinu infekčních, tedy příznakových pacientů,“ dodals tím, že o zapojení požádá i praktické lékaře, nemocnice i aktuální odběrová místa či speciální odběrná místa posílená o až 7 tisíc studentů lékařských fakult a dalších 10 tisíc studentů vysokých škol.

Ministr zmínil i svůj způsob komunikace, který může působit nesrozumitelně. „Epidemiologie je exaktní vědou založenou na tvrdých datech. Zvenčí se může jevit nelogická, ale jde nám o celou populaci naší země a věřte, že víme, co děláme," řekl.

Více vysvětlování

Prymula se prý nyní také bude snažit více vysvětlovat jednotlivá opatření tak, aby se občané orientovali. Zároveň apeloval na občany, kteří šíří obsah z dezinformačních zdrojů, navádí k nenošení roušek, aby to nedělali.

„Každý, kdo toto dělá, je přímo zodpovědný za ovlivňování populace naší země nesmírně škodlivými dezinformacemi, které dopadají nejen na lidi, kteří se můžou nakazit a umřít, ale i na zdravotníky a zdravotnický personál. Na lidi, kteří se každý den snaží zachraňovat životy na pokraji svých sil. A to jsou lidi, na kterých to momentálně stojí," dodal.