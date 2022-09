„Žádný trestný čin jsem nespáchal, zásadně to odmítám,“ zdůraznil u pražského městského soudu Babiš. „V té obžalobě je všechno špatně pane předsedo, dokonce ani číslo popisné nesedí,“ řekl soudci. „Klade mi za vinu i kroky, které jsem neudělal,“ podotkl.

„Věřím, že soud rozhodne ne pod tlakem, ale spravedlivě,“ poznamenal s tím, že právo na spravedlivý proces mu stejně jako ostatním zaručuje česká ústava.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert.

Česko se nebude soudit s Komisí kvůli dotaci pro Agrofert. Vláda stáhla žalobu

„Výslovně vylučuji, že bych znal podmínky vyhlášené dotační výzvy a že bych věděl něco o problematice malého a středního podniku. O dotaci jsem se dověděl od paní Nagyové na sklonku 2007, a to velmi povrchně,“ řekl. Právě tehdejší místopředsedkyně firmy Farma Čapí hnízdo a Babišova bývalá poradkyně Jana Nagyová usedla s předsedou opozičního hnutí ANO na lavici obžalovaných.

Babiš dále uvedl, že zatímco dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch je nezávislý, bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman - který se zasadil o pokračování stíhání - nezávislý nebyl. Politizaci případu vidí i v tom, že byl obviněn tři týdny před volbami. „Jednání policie bylo zcela účelové, aby mohli spříznění novináři křičet,“ poznamenal. Kauza podle něj ovlivnila minimálně dvoje parlamentní volby.

Nikdy jsem nic neukradl, prohlásil Babiš

„V životě jsem nic neukradl. Dotace byla vrácena, nikdo nekorumpoval, nikdo nic nevydělal,“ uvedl také Babiš. K výpovědi si sice přinesl obsáhlý štos poznámek, nakonec ale svůj projev zestručnil na zhruba půl hodiny a odmítl odpovídat na otázky soudu i stran řízení. Vysvětlil, že se k tomu rozhodl po poradě s advokáty kvůli tomu, že novináři proces zveřejňují v podstatě online.

„Má další výpověď by mohla reálně ovlivnit výpověď některých svědků,“ uvedl. Dodal, že výpověď doplní v dalším průběhu hlavního líčení.

Kauza Čapí hnízdo: Na soud s expremiérem Babišem se budou vydávat vstupenky

Úspěšnou žádost o dotaci podala Nagyová v únoru 2008. „Nic nepravdivého jsem nikdy neuvedla, nic podstatného jsem nezamlčela. Vůbec nechápu, jak se mohlo stát, že se celý tento případ dostal až k soudu,“ vypověděla jedenapadesátiletá žena, která v senátních volbách kandiduje za ANO v jihlavském obvodu.

Zdůraznila, že oblasti dotací se intenzivně věnuje přes 20 let. Řekla, že pokud by chtěl někdo stíhat všechny žadatele o dotace, kteří se spolehli na tehdejší právní výklad, skončily by před soudem stovky lidí. „Byli jsme opravdu přesvědčeni, že se jedná o malý a střední podnik,“ uvedla.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Problematikou propojení podniků přes fyzické osoby se podle ní zabýval až rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2014 a příručka z roku 2016. „Proto se ptám, kde je právní jistota a kde je právní stát?" prohlásila. „Obžaloba mě viní v podstatě z toho, že nejsem dobrý právník. Ano, já nejsem vůbec právník,“ doplnila vystudovaná inženýrka.

Nagyová je obviněná z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Státní zástupce v obžalobě oběma navrhl tříleté podmínky a peněžité tresty - pro Babiše desetimilionový, pro Nagyovou půlmilionový.

Odpůrci přivezli klec s kavalcem

Babiš v doprovodu svého advokáta Eduarda Bruny dorazil k soudu zhruba v 08:00. První lidé, kteří dnes měli zájem jednání sledovat, dorazili před budovu soudu už před 07:00, kde od rána také hlídkují policisté. Před soudní síní obdrželi vstupenky.

Novináři a veřejnost zaplnili celou soudní síň, místa na balkonu však zůstala prázdná. Někteří návštěvníci z řad veřejnosti na Babiše při jeho příchodu do jednací síně pokřikovali „Konečně!“ nebo „Bureši, dnes nadešel tvůj soudný den!“.

Soud s Andrejem Babišem, 12. 9. 2022.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Před jednáním se před soud dostavili také zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř - symbolickou celu pro Babiše.