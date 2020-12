Další prodloužení nouzového stavu bude však podle Blatného zřejmě nezbytné. „Nechci to ale předjímat,“ dodal s tím, že nárůst pandemie je zatím pozvolný. „Vir nás ještě může nepříjemně překvapit," varoval.

Vláda rovněž upravila některá opatření. Jednalo se zejména o kritizovaný zákaz prodeje alkoholu s sebou. „Situace je nastavena tak, jak byla plánována – na trzích je zakázána konzumace alkoholu, ale není problém koupit si dárkovou lahev slivovice či vína, kterou si odnesete domů," vysvětlil Blatný. Opatření zamezit shlukování před stánky a omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti.

V případě, že se situace bude vyvíjet negativně, a to nejen z hlediska skóre, ale i v nemocnicích, tak by se v pondělí mohlo přistoupit ke zpřísnění podmínek.

"Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," dodal Blatný. Malé obchody by ale podle něj zůstaly otevřené všechny, aby nebyly diskriminovaní menší provozovatelé proti velkým řetězcům.

Co se týče očkování nejdříve bude do Česka dodána vakcína společnosti Pfizer. „Proočkování bude trvat půl až tři čtvrtě roku. Bude to odpovídat i postupnému dodávání vakcín do Česka,“ vysvětlil Blatný s tím, že první vakcíny by se v Česku mohly zaregistrovat na konci prosince, konkrétně tedy 29. prosince.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle Blatného zváží, zda také neprodloužit vánoční prázdniny. „Poslední školní den by mohl být pátek 18. prosince, ale nechci předjímat jeho rozhodnutí. Padnout by mělo v pondělí,“ řekl ministr zdravotnictví.

Sněmovna rozhodovala během podzimní vlny epidemie už o třetí žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Komunisté, na jejichž kompromis nakonec poslanci kývli, souhlasili pouze s prodloužením nouzového stavu o 11 dnů do vánočních svátků. Stačit to má k tomu, aby bylo možné posoudit výsledky uvolnění restrikcí z minulého týdne.

Podle Blatného počty nově nakažených nedovolují opustit omezení. Nouzový stav a plošná opatření nebudou podle něj nutná, až bude přibývat nejvýše 3500 nakažených novým koronavirem týdně.

Česko je podle Blatného od takové situace zatím poměrně daleko. Ve středu přibylo 6402 potvrzených případů covidu, nejvíce od 19. listopadu. Počet úmrtí stoupl o 90 na 9226. Hospitalizovaných je 4326, o dva více. Skóre PES zůstalo na 64 bodech, pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni rizika. Podle dat ministrestva zdravotnictví se ale zhoršily všechny ukazatele.