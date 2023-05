Hasičem se člověk nestává kvůli penězům. Bez srdce toto povolání, kde jde o život zachraňovaných i vlastní, dělat nelze. Jak říká vrchní velitel českých profesionálních hasičů generálporučík Vladimír Vlček, jeho lidé se stále řídí historickým heslem Bližnímu ku pomoci. Rozhovor s ním přinášíme ve speciálním vydání Deníku s Příběhy statečných. V něm popisuje, že lidé ve sboru zdaleka nehasí jen požáry.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Vladimír Vlček | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Máte spočítáno, u kolika přímých zásahů jste v životě byl?

To nemám, řekl bych, že spíš než desítky jich budou stovky. Evidenci si nevedu, ale je jasné, že v paměti vždy zůstanou zásadní momenty velkých zásahů. To nejde vymazat.

Každý výjezd znamená smutnou událost, zničení majetku, ohrožení životů. Na druhou stranu také radost, když jste aspoň částečně úspěšní. Jak tuto dichotomii vnímáte?

My hasiči jsme svým způsobem trochu postižení tím, že rádi pomáháme lidem. Těší nás, když je naše činnost korunována záchranou lidského života nebo zdraví. To jsou chvíle, které každého hasiče naplňují pocitem radosti. Pomoc druhým je pro nás to nejdůležitější, je to vlastně i součást našeho historického hesla Bližnímu ku pomoci. Tato profese je opravdu o srdci. Nedá se to dělat jenom pro peníze. Každý hasič dává při výjezdu kus ze sebe samého.

Řekne-li se hasič, lidem vytane na mysli požár. Ale vaše práce zdaleka neznamená jen hašení ohně. V čerstvé paměti máme pomoc v covidové pandemii a nejen v Troubkách vědí, jak důležité jsou vaše zásahy při povodních. Jak pestrá je škála vaší činnosti?

Pokud vezmeme tři základní složky integrovaného záchranného systému, zdravotnická záchranná služba má na starost ochranu zdraví, policie vnitřní bezpečnost a všechno ostatní spadá pod hasiče. To se ukázalo za covidu, ale také při uprchlické vlně z Ukrajiny, kdy byla naše činnost nezastupitelná.

Co přesně jste dělali při prvním uprchlickém náporu loni v březnu?

Zpočátku jsme netušili, kolik uprchlíků přijde, ale věděli jsme, že jsme schopni zprovoznit systém, který vychází ze zákona o integrovaném záchranném systému, a pokud běženecká vlna překročí určitou hranici, překlopí se do krizového řízení. Přesně to se stalo. Hasiči ve spolupráci s policií, odborem azylové a migrační politiky, zdravotními pojišťovnami a Úřadem práce dali dohromady systém Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. V budově generálního ředitelství, kde teď sedíme, fungovalo do 31. března letošního roku Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině. Hasiči ve spolupráci s kraji zajišťovali veškeré věci, které se týkaly nouzového přežití a bydlení. Museli jsme vytvořit informační databáze, abychom věděli, kde byli zaregistrovaní Ukrajinci ubytováni a jak se s nimi naložilo. Veškerá koordinace, samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem vnitra a kraji, šla za hasiči.

Profesionálních hasičů je ovšem jedenáct tisíc. To je poměrně nízké číslo na tak velký objem úkolů…

V uniformách máme 10 850 hasičů, k tomu je tisíc občanských zaměstnanců. A ano, je to relativně málo, když si uvědomíme, že při všech extra činnostech typu tornáda, covidu či uprchlíků musíme vyjíždět k našim fundamentálním případům. Těch mimořádných událostí bylo jen loni 171 tisíc. Na nich zhruba ze čtyřiceti procent spolupracují dobrovolní hasiči.

A těch je osmdesát tisíc.

Je to tak. Někteří kolegové to neradi slyší, ale nás je dohromady de facto třikrát víc než vojáků a dvakrát víc než policistů.

Můžete popsat spolupráci mezi vámi profesionály a dobrovolnými hasiči?

Nejlepší vizitkou naší kvalitní a robustní spolupráce byl požár v Českém Švýcarsku. Tam se v průběhu tří týdnů vystřídalo více než šest tisíc hasičů. Při takovém typu zásahu si vůbec nelze představit, že by to bez vzájemné součinnosti mezi oběma složkami mohlo fungovat. Při pohledu na mezinárodní situaci je asi logické, že je preferována vnější obrana země a aktivní vojenské zálohy, ale i tak si posteskávám, že pobídky zaměstnavatelům pro záložáky a dobrovolné hasiče jsou nesrovnatelné. Tam máme co dohánět.

Nejen tam. Každý profesionální hasič odpracuje i s pohotovostmi 240 hodin měsíčně, ale plat je u vás o dva tisíce pod celostátním průměrem. Není to hanba?

Pohotovosti dělají až pět tisíc korun měsíčně, takže když je odečtu, skutečně nejsme v porovnání s ostatními bezpečnostními sbory na čele tabulek. Občanští zaměstnanci jsou pod průměrem. My ale máme výhodu v tom, že pořád dost lidí chce jít k hasičům, kteří jsou vnímáni jako záchranáři, nikoliv represivní složka. Nemáme tudíž problém s novými zájemci, ačkoliv při nástupu nedáváme žádné náborové příspěvky. Samozřejmě jsou regionální výjimky, například Ústecký kraj, kde spousta lidí jezdí za prací do Německa. A také Praha a Středočeský kraj, kde nemůžeme konkurovat s platy.

Jaké vzdělání musí mít uchazeč o práci u profesionálních hasičů?

Musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, výborný zdravotní stav a musí projít psychologickým vyšetřením a testy fyzické zdatnosti. Úspěšnost je zhruba dvacet až pětadvacet procent. Zbytek neprojde.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Vladimír VlčekZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

V čem je největší zádrhel? Ve fyzické připravenosti, kotouly a podobně?

Ta se podstatně snížila od doby, kdy skončila povinná vojenská služba. Ale ani psychika mladých lidí není obecně taková, aby bez obtíží zvládali složité situace. Kolikrát mne samotného překvapuje, že když se otevřela možnost přijímání žen, což je z mého pohledu jenom dobře, mají mnohdy lepší výsledky než hoši.

Nechápu, proč vás to překvapuje, ale budiž. Jaký je tedy podíl žen v hasičském záchranném sboru?

Na samotném výjezdu v rámci celého sboru slouží tři ženy. Ale uniformované hasičky pracují pochopitelně v jiných složkách, na prevenci, v operačních střediscích. Těch je bezmála tisíc, tedy deset procent. No a mezi občanskými zaměstnanci je jich 75 procent. Celkem tedy máme 1575 žen.

Při výjezdech nemůžete být úspěšní, pokud nemáte kvalitní techniku, ale i tam to dost drhne, protože její obměna je nedostatečná.

To je jeden z neuralgických bodů, protože vnitřní dluh je u nás velký, v miliardách. Základní technika se neobměňovala v časových limitech a parametrech, jaké byly žádoucí. Nemluvě o stavbách. Pokud chceme po hasičích špičkovou práci, nasazení a odhodlání, musejí mít i odpovídající technické vybavení a sociální zázemí. Na novou techniku bychom potřebovali pět miliard, na stavby ještě víc, když beru v úvahu přechod na energeticky úsporné budovy.

Kdybyste peníze dostal, co byste nakoupil jako první?

Naší prioritou je obnova cisternových automobilových stříkaček a výškové techniky. U 720 cisteren je jedna třetina po životnosti. Po deseti letech užívání je předáváme dobrovolným hasičům, kde slouží dalších deset let. U výškové techniky je z 266 kusů čtyřicet procent po životnosti, která je dvacet let.

To je dost tristní, protože ve vašem případě jde skutečně o životy…

U výškové techniky je to naprosto zásadní, ale nejde jen o ni. Potřebovali bychom inovovat i dýchací techniku, vyprošťovací zařízení, přístroje na chemické zásahy. Z těch 171 tisíc událostí je 21 tisíc spojených s požáry, zhruba stejné číslo tvoří dopravní nehody, ale pak je tu padesát procent událostí technického charakteru, jako jsou spadlé stromy, kácení dřevin, zásahy na vodních tocích. I proto se portfolio techniky i hasičských dovedností, kterých je řádově pětadvacet, neustále rozšiřuje. Lidé jsou schopni to zvládnout, ale nikoliv bez odpovídající techniky.

Podaří se i ve složité rozpočtové situaci vnitřní dluh umořit?

Potřebujeme posílit stavy výjezdových hasičů. Každý rok nabíráme zhruba 300 nových lidí, takže žádoucího počtu bychom měli dosáhnout v roce 2026, což nám umožní dělat naši práci kvalitněji a efektivněji než dnes. Samozřejmě vidíme, že státní finance nejsou v dobré kondici, takže rozhodně nedáváme na stůl přehnané požadavky. Prodloužili jsme dobu životnosti techniky na maximum. Spolupracujeme s obcemi, které jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů.I tímto způsobem se může dostat nová technika na správné místo.

Svět jde mílovými kroky dopředu nejenom v hasičské technice, ale také v tom, co je předmětem vaší práce. Dělají vám velké vrásky solární panely na střechách a elektromobily v podzemních garážích?

To je trochu bod napětí současné diskuze, kterou vedeme s dalšími resorty. Fotovoltaiku stát podporuje, takže se rozšiřuje rychlým tempem. My nemáme obavy z toho, když solární panely na střechách montují kvalifikované firmy, které splňují všechny požadavky i z hlediska požární ochrany. Nebezpečná je metoda „udělej si doma“, kdy si panely lidé upevňují sami. Tam příliš optimističtí nejsme. Dá se předpokládat, že počet požárů v této souvislosti vzroste. Totéž se týká elektromobilů. Teď jich u nás jezdí zhruba 0,2 procenta ze všech vozidel, ale to se bude měnit. Proto vedeme velmi seriózní debatu ohledně úpravy požárních předpisů, zejména vyhlášky 23 z roku 2008.

Proč právě ta vás trápí?

Týká se garážování elektromobilů v uzavřených garážích. A tady narážíme na dva problémy. První spočívá v tom, že úroveň požární ochrany v těchto objektech je obecně nižší než v mnoha okolních státech. A druhý souvisí se směrnicí Evropské komise, podle níž v hromadných garážích s více než deseti parkovacími místy by každé stání mělo být připraveno na dobíjení vozidel. To je u stávajících objektů prakticky nemožné, protože z hlediska příkonu je to nezvládnutelné. Přesto takový předpis vyšel. Nás zajímá, jak se může projevit hoření elektroaut ve vztahu k požární bezpečnosti a konstrukci staveb.

V jakém smyslu?

Víme, že pokud se rozjede řetězová reakce v bateriích, dostáváme se k teplotám více než 3000 stupňů Celsia. Dalším momentem je otázka, zda hořící elektromobil vyvine víc zplodin hoření, s čímž souvisí vyšší požadavky na zařízení pro odvod tepla a kouře. V neposlední řadě je to způsob hašení těchto aut. Návod výrobce říká, že když se rozjede řetězová reakce, je nejlepší vložit auto do kontejneru s vodou, a když to přeženu, tak ideálně i s posádkou ho tam nechat čtrnáct dnů. To je samozřejmě naprostá hloupost. S požárem auta v otevřeném prostoru na silnici si vždy poradíme, ale v uzavřené podzemní garáži je to problém. Naše šance uhasit ho na místě je velmi malá. Potřebujeme ho dostat na volný prostor. Teoreticky bychom neměli dopustit, aby začala hořet další zaparkovaná vozidla. Nemluvě o tom, že tam mohou být i auta na CNG nebo vodík, což by mohlo způsobit domino efekt. V těsné spolupráci s ministerstvem dopravy, průmyslu a obchodu se proto snažíme najít úzus, který by elektromobilitu neblokoval, ale na druhé straně nepřipustil ohrožení lidí, kteří se v tom prostoru nacházejí. Je to balancování na hraně.

Lze to nazvat jednou z velkých výzev do budoucnosti?

Bezesporu. Nastavení podmínek přístupu k hromadnému garážování elektromobilů i fotovoltaice je jedním z hlavních úkolů pro letošní rok.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Vladimír VlčekZdroj: Deník/Zbyněk PecákKdo je Vladimír Vlček?



Narodil se 7. dubna 1961.



Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. K profesionálním hasičům nastoupil po jejím absolvování ve třiadvaceti letech. V roce 1990 se stal náčelníkem Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje a od roku 1991 působil jako náčelník Hasičského sboru města Ostravy. V letech 1993 až 1995 zastával funkci vrchního požárního rady ČR. O jedenadvacet let později se stal ředitelem HZS Moravskoslezského kraje.



Dne 19. července 2021 byl uveden do funkce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. V témže roce byl jmenován do hodnosti generálporučíka.



Jako člen záchranných týmů se podílel na několika humanitárních misích, a to v České republice i v zahraničí. Od listopadu 2013 působí jako prezident České asociace hasičských důstojníků.



Dne 28. října 2022 jej prezident Miloš Zeman ocenil státním vyznamenáním, medailí Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.