Jan Vorba, ředitel školy Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště.Zdroj: Se souhlasem Jana Vorby

Je Miloš Zeman pro děti takovým vzorem, že by školy měly jeho portrét vystavovat ve třídách?

V ředitelně pověšený portrét prezidenta Miloše Zemana mám. Osobně si však myslím, že by ředitelé základních škol neměli rozhodovat o tom, jaký prezident je nebo jaký není a aby říkal dětem, že je takový nebo takový. To podle mne rozhodně do škol nepatří. Ředitelé by se tak neměli řídit v tomto případě osobními názory, ale měli by zůstat apolitičtí.